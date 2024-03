TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) offre plus de chances de gagner des lots et des prix exclusivement aux joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario afin qu'ils continuent à rêver plus grand.

Promotion DREAM DRAWS en magasin

Du 26 mars au 3 mai 2024, chaque achat d'une tranche de 5 $ à LOTTO MAX aux points de vente au détail d'OLG participants comprendra un billet de DREAM DRAWS donnant la chance de gagner jusqu'à 100 000 $1. Des lots Mise-tôt sont aussi offerts jusqu'au 5 avril dans le cadre de cette promotion en magasin.

Concours DREAM DRAWS sur OLG.ca

Pendant cette même période, chaque achat d'une tranche de 5 $ à LOTTO MAX sur OLG.ca comprendra une participation au concours DREAM DRAWS distinct donnant une chance de gagner un prix de 100 000 $2.

La promotion en magasin et le concours en ligne s'ajoutent tous les deux aux lots habituels de LOTTO MAX.

« DREAM DRAWS n'est qu'une des façons dont OLG continue d'encourager les joueurs de LOTTO MAX à rêver plus grand. Nos clients ont demandé des lots et des prix supplémentaires, et nous avons répondu en créant de nouvelles chances de gagner, a déclaré Nancy Kennedy, dirigeante principale, Loteries et Clients, d'OLG. Nous ne faisons pas que rendre l'expérience de LOTTO MAX plus palpitante, nous respectons également notre engagement à redonner aux collectivités de l'ensemble de l'Ontario. »

Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous gagnez, puisque tous les profits sont réinvestis dans les collectivités de l'ensemble de l'Ontario. Étant l'une des sources de produits non fiscaux les plus importants pour l'Ontario, OLG a remis 2,5 milliards de dollars à la Province l'an dernier, la vente de billets de loterie ayant totalisé près de la moitié de cette somme.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

Pour en savoir plus sur DREAM DRAWS et le concours DREAM DRAWS, visitez olg.ca/dreamdraws.

1 Valide uniquement aux points de vente participants en Ontario du 26 mars au 3 mai 2024. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Pendant la période de la promotion, achetez un jeu de LOTTO MAX (valeur de 5,00 $) à un terminal de loterie en magasin (« Achat admissible ») et obtenez automatiquement un billet de DREAM DRAWS comprenant un jeu (valeur de 1,00 $) au terminal (« Jeu de DREAM DRAWS »). Un jeu de DREAM DRAWS sera attribué pour chaque Achat admissible supplémentaire. L'offre ne peut être combinée à aucune autre offre. L'offre exclut les terminaux libre-service et n'est pas valide avec les autres modes d'achat, y compris le jeu en ligne. Dream Draws est un jeu de loterie distinct offert aux points de vente et administré par OLG; il ne fait pas partie de LOTTO MAX. 2 Aucun achat requis. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus et résider en Ontario pour participer. Cliquez ici pour consulter le règlement et les détails du concours en ligne.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

