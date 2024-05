MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Oi Ocha, leader mondial de boisson au thé vert (une marque d'ITO EN, Ltd.), a signé un partenariat avec Shohei Ohtani des Dodgers de Los Angeles dans le but de promouvoir la culture japonaise du thé à l'échelle internationale.

Un impact mondial

L'intention d'ITO EN est de partager la culture japonaise du thé avec le monde par l'entremise de Shohei Ohtani, de la marque Oi Ocha, et d'une série de campagnes et de promotions. Oi Ocha est déjà présente dans de nombreux marchés, dont le marché canadien, mais l'objectif est de faire découvrir ce thé japonais, ainsi que la philosophie de tradition du thé et de respect de l'environnement qui s'y attache, aux potentiels consommateurs.

Shohei Ohtani : ambassadeur international

Le partenariat entre Oi Ocha et Shohei Ohtani ne se limite pas aux frontières du Japon. Les publicités sont présentes dans les journaux à travers le monde dans le cadre de la première phase de communications. « Je suis honoré d'avoir été nommé ambassadeur mondial d'Oi Ocha pour ITO EN », déclare Ohtani. Le joueur étoile était déjà un adepte avant la signature du partenariat, et l'amour qu'il a pour le produit est mis de l'avant sur les nouvelles bouteilles : « Tous les jours, j'ai un thé vert à mes côtés. »

De nouvelles images clés

La nouvelle image clé est là, et il s'agit d'une collaboration entre Shohei Ohtani, le meilleur joueur de baseball au monde, et Oi Ocha, le meilleur vendeur de thé vert au monde. L'image sera présente dans les magasins, sur les réseaux sociaux, sur des pages de renvoi spéciales et dans plusieurs publicités. Avec l'histoire riche du baseball au Canada, ainsi que le talent d'Ohtani qui transcende les limites du sport, la nouvelle campagne a pour objectif de toucher les fans de baseball, les amateurs de thé vert, les fans de Shohei Ohtani, ainsi que les curieux. La philosophie de l'entreprise concernant le thé et l'environnement est également à l'avant-plan des messages que la campagne cherche à transmettre aux consommateurs canadiens.

