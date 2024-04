MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - ITO EN, Ltd., leader mondial et fabricant de la marque de boisson au thé vert non sucré numéro un au monde, Oi Ocha, est fier d'annoncer aujourd'hui la signature d'un partenariat mondial avec Shohei Ohtani des Dodgers de Los Angeles.

Bouteille d'Oi Ocha (Groupe CNW/ITO EN)

L'histoire entre Ohtani et Oi Ocha a débuté au Japon et se poursuit désormais à Los Angeles. Dans le cadre de cet accord mondial, la marque Oi Ocha entend renforcer la valeur du thé japonais à l'échelle internationale. « Shohei Ohtani est une figure majeure sur la scène mondiale du baseball et une source d'inspiration et de fierté pour de nombreux amateurs de sport dans le monde entier », souligne Daisuke Honjo, président d'ITO EN.

« La marque Oi Ocha est présente au Canada et poursuit sa croissance partout au pays. Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permettra de promouvoir nos valeurs de soutien et de collaboration, des valeurs universelles et dont nous sommes fiers, incarnées aussi bien par la marque Oi Ocha que par Shohei Ohtani lui-même », ajoute M. Daisuke Honjo.

Shohei Ohtani : un athlète, un modèle.

Né en 1994 dans la préfecture d'Iwate, Shohei Ohtani, le joueur vedette de baseball mesure 193 cm et pèse 95 kg. Il lance de la main droite et frappe de la main gauche. Son parcours exceptionnel l'a mené des Hokkaido Nippon-Ham Fighters, au Japon, aux Dodgers de Los Angeles dans la Ligue majeure de baseball. Ohtani est un joueur à double usage qui a marqué l'histoire en remportant le titre de meilleur joueur de la Ligue américaine en 2021 et en 2023. Son talent unique et son dévouement font de lui une figure emblématique du baseball mondial.

La marque de boisson au thé vert numéro un au monde Oi Ocha

Oi Ocha célèbre cette année son 35e anniversaire, mais aussi son engagement envers la qualité du thé japonais. Son goût unique et son caractère nippon en font un produit tendance et apprécié dans tous les continents. Présente dans plus de 40 pays et territoires, Oi Ocha continue d'étendre sa portée grâce à son engagement envers l'excellence et à sa connexion avec les cultures du thé à travers le monde.

ITO EN

Chez ITO EN, notre mission est d'aider les consommateurs à mener une vie saine et épanouie tout en contribuant au développement durable de notre société. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous sommes fiers de notre héritage japonais et nous nous engageons à poursuivre notre croissance en tant qu'entreprise de thé mondiale.

SOURCE ITO EN

Renseignements: Noémie Lamontagne, [email protected], Agence Rinaldi, 514-274-1177, extension 317