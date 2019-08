OGIX inaugure le premier site du plus récent point d'échange Internet au Canada

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le point d'échange Internet d'Ottawa-Gatineau (OGIX), un IXP indépendant, ne faisant aucune distinction entre les réseaux, a annoncé qu'il a déployé le premier de deux nœuds dans la région de la capitale nationale. Il est situé dans un centre de données exploité par PureColo Inc. dans l'ouest de la ville d'Ottawa.

« C'est avec grande joie que nous déployons notre premier site OGIX chez PureColo, un des principaux fournisseurs de services de centre de données non tributaires offrant un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours par semaine », a affirmé Christian Tacit, président du conseil d'OGIX. Ottawa profitera du point d'échange Internet qui améliorera la performance Internet locale, attirera de nouvelles entreprises dans la région et réduira les coûts de transit des exploitants de réseau connectés à OGIX.

« Je désire remercier tous nos bénévoles, commanditaires, partisans communautaires de même que le personnel extrêmement compétent de PureColo sans qui nous n'aurions pas pu atteindre ce jalon important. »

Pour célébrer le nouveau point d'échange, les frais d'appairage pour un port 10G seront de 1 500 $ par année jusqu'à la fin de 2020 -- un rabais de 66 % sur le tarif habituel. De plus, les dix premières organisations qui s'appaireront ne devront payer aucuns frais d'installation.

« Nous sommes extrêmement heureux d'héberger un nœud d'OGIX. Ottawa a, depuis longtemps, été exclue de la stratégie générale de développement Internet du Canada. OGIX vient finalement combler cette lacune et devient la plateforme qui stimulera l'innovation dans la région de la capitale nationale. Les clients de PureColo réclament depuis un bout de temps quelque chose comme OGIX et les entreprises d'Ottawa possèdent à présent une solution hors pair », a déclaré Rainer Paduch, DG, PureColo.



OGIX fournit l'infrastructure permettant aux réseaux des fournisseurs de services Internet (FSI) et aux réseaux de diffusion de contenu (RDC) de se connecter entre eux pour échanger le trafic Internet. Par conséquent, les utilisateurs jouissent d'une connectivité plus rapide et les FSI, de coûts réduits de bande passante. Ce modèle d'interconnexion empêche également au trafic local de traverser inutilement les frontières internationales, ce qui contribue à accroître la souveraineté et la sécurité des données.



« La région d'Ottawa est le siège du gouvernement national et un centre technologique international qui, durant des décennies, a dû composer avec une incapacité et une expertise technologiques perturbatrices, a expliqué Jeff Leiper, conseiller municipal, section Kitchissippi et président du sous-comité de la technologie de l'information, Ville d'Ottawa. Ces secteurs utilisent et transfèrent une grande quantité de données et gèrent un vaste trafic Internet. Cette infrastructure stratégique aidera à améliorer la performance, à augmenter le niveau de sécurité et à diminuer les coûts de ces sociétés en dotant, du même coup, notre région d'un plus grand avantage concurrentiel et économique. »



À l'heure actuelle, OGIX travaille aussi au déploiement d'un autre site pour son point d'échange Internet qui devrait se situer dans un centre d'hébergement de télécommunications à proximité du centre-ville d'Ottawa. De plus, pour assurer la couverture dans toute la région de la capitale nationale, OGIX planifie d'élargir l'infrastructure en ajoutant un nœud à Gatineau.

« Nous sommes ravis à l'idée d'agrandir l'infrastructure du point d'échange Internet jusqu'à Gatineau dans le cadre de notre nouvelle stratégie d'innovation », a affirmé Jean-François LeBlanc, conseiller municipal, district du Lac-Beauchamp, Gatineau.

À titre de promoteur du réseau IXP du Canada et supporteur d'OGIX, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) était très heureuse d'appuyer le lancement du premier nœud OGIX.

« Les points d'échange Internet constituent une infrastructure municipale essentielle qui ajoute de la résilience, de l'indépendance et de la flexibilité aux réseaux locaux. À l'instar des résidants de la région de la capitale nationale, l'ACEI est fière de soutenir le renforcement d'Internet dans notre localité », a affirmé Jacques Latour, dirigeant principal de la technologie, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet.

Pour en savoir davantage sur le point d'échange Internet d'Ottawa-Gatineau, visitez ogix.ca/fr/.

À propos d'OGIX

Le point d'échange Internet de la capitale nationale, agissant sous le nom de point d'échange Internet d'Ottawa-Gatineau (OGIX), est une société sans but lucratif qui a été constituée en personne morale en 2018. Avec l'aide d'un groupe de bénévoles dévoués, autant au niveau de la direction que de l'exploitation, ainsi que bon nombre de commanditaires et autres supporteurs communautaires, OGIX s'engage à mettre en œuvre un point d'échange Internet dans la région de la capitale nationale. Pour consulter les plus récentes mises à jour sur nos activités et l'horaire du lancement, veuillez visiter notre site Web à www.ogix.ca/fr/. Voici quelques-uns des commanditaires qui ont offert leur soutien dès le début : l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), Centre of Excellence in Next Generation Networks (CENGN), Internet Society, Storm Internet Services, Tacit Law et TekSavvy Solutions Inc.

SOURCE Point d’Échange Internet d'Ottawa-Gatineau

Renseignements: veuillez joindre : Christian S. Tacit, Président du conseil, Point d'échange Internet de la capitale nationale, Tél. : +1 613 599 5345, Courriel : ctacit@ogix.ca, www.ogix.ca; Michael Lalonde, Copropriétaire, PureColo Inc., Tél. : 613-255-4354, Courriel : Mike@purecolo.ca, www.purecolo.ca

