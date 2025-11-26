EDMONTON, AB, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Comme la population de l'Alberta s'accroît, la demande de logements abordables dans la province s'accroît aussi. C'est pourquoi un financement conjoint provincial et fédéral de 200 millions de dollars est engagé en vue de la construction de logements abordables en Alberta dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable. Cet investissement est admissible à un financement de contrepartie par les deux gouvernements grâce à l'Entente bilatérale Canada-Alberta.

Cet engagement marque le lancement de la prochaine période de réception des demandes dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable, et il soutiendra la création de milliers de logements abordables dans des collectivités à l'échelle de la province. Toutes les propositions seront évaluées en fonction des besoins locaux et de la capacité d'atteindre des résultats pour les personnes à faible revenu en Alberta, ainsi que de l'optimisation des ressources des contribuables.

Le Programme de partenariats pour le logement abordable a été lancé par le gouvernement de l'Alberta en 2022. Il s'agit d'un élément clé du plan provincial décennal Stronger Foundations visant à offrir des logements sûrs, stables et abordables à la population de l'Alberta. À ce jour, plus de 443 millions de dollars ont été investis dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable en vue de projets de construction dans plus de 20 collectivités de l'Alberta, projets qui ont aidé plus de 4 500 ménages à trouver un logement abordable à l'échelle de la province.

Grâce à des programmes gouvernementaux comme le programme Stronger Foundations de l'Alberta, l'Alberta demeure en tête de liste au pays pour les mises en chantier d'habitations par habitant. Bien qu'elle représente moins de 12 % de la population canadienne, l'Alberta a été responsable de près d'un quart de toutes les mises en chantier d'habitations jusqu'à présent cette année.

Citations :

« Nous ne saurions trop insister sur l'importance de se tenir aux côtés de nos partenaires et de s'attaquer ensemble à la crise du logement. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à travailler avec la province de l'Alberta pour accélérer la construction de logements pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le Programme de partenariats pour le logement abordable permet de débloquer des fonds pour les promoteurs et de construire des logements dans les collectivités dès maintenant. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada fait des investissements générationnels pour construire plus de logements partout au pays. Ici, en Alberta, nous nous associons à la province pour construire des milliers de logements dans nos collectivités, car chaque personne en Alberta mérite un endroit sûr et abordable où vivre. Il s'agit d'un exemple des excellents résultats que nous pouvons atteindre lorsque les ordres de gouvernement travaillent ensemble.» - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet engagement ne se limite pas à la construction de logements. Il s'agit d'offrir des logements sûrs et abordables aux personnes de l'Alberta, ce qui se traduira par une dignité et une sécurité accrues. Ces logements permettront aux gens de planifier leur avenir et de fonder une famille. Après tout, un logement, ce n'est pas que quatre murs et un toit; c'est un élément essentiel que tout le monde en Alberta mérite. » - L'honorable Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement

« Le logement abordable consiste à fournir aux gens de l'Alberta des bases solides pour les aider à bâtir un avenir prometteur pour eux et leur famille. Je suis fier du travail que fait notre gouvernement pour soutenir les personnes à faible revenu et renforcer les collectivités dans l'ensemble de la province. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Abordabilité et des Services publics

Faits en bref :

Au total, plus de 643 millions $ ont été engagés en vue de la construction de logements abordables en Alberta dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable, y compris le financement annoncé aujourd'hui. Le gouvernement de l'Alberta a lancé le Programme de partenariats pour le logement abordable en 2022.

Ce programme offre du financement pour : des aménagements pour ménages à revenus mixtes comportant une composante de logements abordables ou sociaux; des aménagements à usage mixte comportant une composante de logements abordables ou sociaux; des logements spécialisés.

Le financement du Programme de partenariats pour le logement abordable est admissible à un financement par contributions équivalentes en vertu de l'Entente bilatérale dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de 2017 conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta.

Les proposants qui souhaitent participer au prochain cycle de financement du Programme de partenariats pour le logement abordable ont jusqu'au 31 janvier 2026 pour présenter une demande.

Renseignements supplémentaires :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Amber Edgerton, [email protected], 780 222-6113, Attachée de presse, Aide à la vie autonome et services sociaux