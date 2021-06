Offre de formation continue - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de près de 173 000 $ pour soutenir le virage numérique des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 172 995 $ à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et au Collège d'Alma. Cette aide concerne des formations pour appuyer les entreprises dans leur virage numérique.

Ces formations de courte durée, offertes à compter de septembre, permettront aux participants d'avoir une meilleure compréhension des défis et des enjeux liés à la transformation numérique, d'acquérir le langage et les outils nécessaires à la prise de décision et d'être en mesure de participer à la transformation numérique de leur entreprise ainsi que d'offrir du soutien.

Selon une approche concertée, les deux établissements d'enseignement offriront aux PME un parcours intégré et complémentaire d'initiation au développement numérique. La formation universitaire visera les gestionnaires ayant un rôle stratégique et les professionnels, tandis que la formation collégiale sera offerte aux gestionnaires de premier niveau, ainsi qu'à certains professionnels.

Citations :

« Il est primordial que le monde des affaires et celui de l'éducation travaillent de concert afin de mettre sur pied des programmes de formation permettant que les compétences de nos travailleurs soient en réelle adéquation avec les besoins du marché du travail. C'est exactement ce que nous annonçons aujourd'hui! Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme dans l'ensemble du Québec, il faut s'assurer que la main-d'œuvre possède les compétences nécessaires pour contribuer au virage numérique des entreprises et pour améliorer leur productivité. Grâce à ces formations de courte durée, nous répondons rapidement à un besoin pressant. C'est tous ensemble que nous allons réussir à réduire les répercussions de la rareté de la main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière du partenariat conclu entre le Collège d'Alma, l'Université du Québec à Chicoutimi et le gouvernement du Québec. C'est en travaillant main dans la main que nous développerons des approches innovantes pour offrir un soutien adapté aux entreprises de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nos entreprises régionales ont fait preuve de beaucoup de résilience pendant la dernière année, notamment en ce qui a trait à la place grandissante des technologies numériques dans le quotidien des gestionnaires et des employés. Cette collaboration entre notre gouvernement, l'Université du Québec à Chicoutimi et le Collège d'Alma permettra d'offrir un accompagnement de grande qualité aux entrepreneurs et de les outiller pour mieux aborder ce virage. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Face au rythme accéléré du développement numérique au cours de la dernière année, l'UQAC souhaite plus que jamais mettre à contribution son bassin d'expertises en proposant une offre de formation continue répondant aux besoins des entreprises de la région. Le soutien obtenu par le Ministère ainsi que notre partenariat avec le Collège d'Alma nous permettent d'offrir un programme attractif et personnalisé misant sur la complémentarité de nos champs de connaissances et de compétences, et ce, tant au niveau stratégique qu'aux niveaux technique et opérationnel. »

Réal Daigneault, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones

« Le Collège d'Alma continue d'affirmer un positionnement fort dans le créneau du numérique, et ce, en collaboration avec les experts de COlab Innovation sociale et culture numérique. Les établissements d'enseignement supérieur ont assurément un rôle important à jouer auprès des entreprises et des organisations pour favoriser la relance économique, laquelle passe notamment par le développement des capacités et des compétences numériques. Nous sommes heureux de mener ce projet en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi et le gouvernement du Québec et nous saurons, ensemble, accompagner efficacement les entreprises participantes dans leur transformation numérique. »

Josée Ouellet, directrice générale, Collège d'Alma

Faits saillants :

L'aide financière du gouvernement du Québec est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre - Volet achat de formation continue, qui vise à répondre à des besoins du marché du travail en permettant à des travailleurs d'acquérir, dans un établissement d'enseignement ou auprès d'un formateur, des compétences professionnelles et d'élargir leur champ d'expertise.





Ce projet de partenariat s'inscrit en concordance avec l'une des priorités du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) pour l'année 2021-2022, qui est de soutenir les entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement afin qu'elles améliorent leur productivité, notamment par le biais du virage numérique.





Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces formations pourront contacter les services de formation continue de l'UQAC et du Collège d'Alma ou s'adresser à un conseiller aux entreprises travaillant à l'un des bureaux de Services Québec situés à Alma , à Chicoutimi , à Dolbeau-Mistassini , à Jonquière, à La Baie ou à Roberval .

