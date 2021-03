Offensive de transformation numérique : 130 M$ dans les douze prochains mois - Lancement d'une grande offensive de transformation numérique des entreprises de toutes les régions du Québec

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce le lancement de l'Offensive de transformation numérique (OTN), une initiative stratégique pilotée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, afin d'accélérer le virage numérique des entreprises de l'ensemble des secteurs d'activité et des régions du Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Une enveloppe de 130 millions de dollars avait été accordée à cette initiative lors de la mise à jour budgétaire de novembre 2020.

L'OTN vise à mobiliser les partenaires stratégiques de l'écosystème de développement économique et des réseaux d'expertise, et à concerter leurs actions. L'objectif : soutenir davantage les entreprises souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de transformation numérique. Parmi les partenaires stratégiques figurent Investissement Québec, la Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation annonce aujourd'hui les deux premières initiatives financières de l'OTN. Les organisations Inno-centre et Groupe BIM du Québec se voient attribuer une aide financière totalisant 33,7 millions pour la réalisation de leurs projets.

Inno-centre

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde une contribution financière non remboursable de 20 millions de dollars à Inno-centre afin de soutenir un projet évalué à plus de 43,8 millions de dollars.

L'initiative vise à accompagner des PME dans l'évaluation et le développement de leurs stratégies d'affaires et leurs démarches de transformation numérique afin d'accélérer leur croissance et d'accroître leur compétitivité. Les entreprises ciblées pourront ainsi profiter de services-conseils de qualité, offerts par Inno-centre et ses partenaires professionnels et financiers, afin d'entreprendre et de réussir leur virage numérique ainsi que de maximiser leur productivité.

Groupe BIM du Québec

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation attribue une contribution financière non remboursable de 13,7 millions de dollars au Groupe BIM du Québec afin d'appuyer un projet visant la transformation numérique du secteur de la construction.

L'initiative prévoit notamment la réalisation de plus de 350 diagnostics numériques et plans d'implantation du numérique auprès d'entreprises du secteur de la construction. Elle permettra également d'offrir un accompagnement et de la formation à plus d'une centaine d'entreprises souhaitant implanter des solutions numériques.

Citations :

« Au cours des deux prochaines semaines, c'est plus de 50 millions de dollars de l'enveloppe totale de 130 millions qui seront déployés pour soutenir la numérisation des entreprises. Cette transformation numérique est essentielle pour accélérer la relance économique de nos régions et réduire l'écart de productivité de nos entreprises, mais également pour permettre au Québec de s'inscrire dans une nouvelle économie plus innovante. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La vitalité économique des régions repose en grande partie sur les entreprises et sur leur capacité à accroître leur compétitivité dans différents marchés. Les gains de productivité liés à la transition numérique offrent tout un potentiel pour garantir une économie régionale encore plus forte et prospère. Plus que jamais, l'avenir des régions passe par le numérique. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« Les PME constituent le cœur économique du Québec. Notre gouvernement injecte plus de 33 millions de dollars pour renforcer notre engagement envers elles. On le sait, la transformation numérique est inévitable pour assurer la croissance de nos PME. Aujourd'hui, on pose le premier jalon d'une offensive qui contribuera à consolider tout notre tissu économique. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Cette bonne nouvelle arrive à point, alors que l'ensemble du marché du travail a subi les effets de la pandémie. D'ailleurs, le projet du Groupe BIM du Québec m'interpelle particulièrement, puisqu'il est en parfaite adéquation avec les objectifs du Plan d'action pour le secteur de la construction, que j'ai annoncé récemment. En effet, ce plan prévoit que 38 millions de dollars seront investis d'ici 2023 afin d'augmenter la productivité de l'industrie de la construction grâce, entre autres, au virage numérique des entreprises. Aujourd'hui, votre gouvernement démontre une fois de plus sa volonté de relancer l'économie tout en soutenant les travailleurs et les entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le numérique est au cœur de notre croissance économique, de notre compétitivité et de notre productivité. L'État et les entreprises doivent donc saisir les possibilités qu'offre la transformation numérique afin de permettre au Québec de prospérer. Avec la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, lancée en 2019, et l'Offensive de transformation numérique dévoilée aujourd'hui, notre gouvernement crée les conditions permettant aux organismes publics et aux entreprises de faire un pas de géant vers l'avenir. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Dans le cadre de l'OTN, le gouvernement du Québec investira 130 millions de dollars d'ici le 31 mars 2022 afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

De ce montant, une enveloppe de plus de 50 millions de dollars servira à soutenir une première sélection de projets. Ces projets permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises à l'importance d'effectuer une transition numérique et d'accompagner 8 000 d'entre elles dans leurs démarches.

L'OTN est complémentaire à l'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec. Elle fait également partie des mesures gouvernementales qui appuieront la relance économique et la croissance des entreprises du Québec.

Inno-centre accompagne les PME innovantes dans la réalisation de leurs projets de croissance et de transformation numérique. Fort de ses trente années d'expérience en services-conseils, l'organisme propose aux PME une approche globale et structurée, qui inclut la planification stratégique, la revue des fonctions d'entreprise, les processus d'affaires et manufacturiers, les ressources humaines et la gestion de projet.

Le Groupe BIM du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la transition numérique du secteur québécois de la construction.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca