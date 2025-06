Offensive de sécurité dans quatre établissements de détention - Opération « QUATTRO » : confiscation de matériel illicite d'une valeur de plus de 65 000 $

QUÉBEC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Une opération spéciale menée simultanément dans quatre établissements de détention a donné lieu à la saisie d'objets prohibés d'une valeur estimée à plus de 65 000 $ en milieu carcéral.

Planifiée depuis quelques semaines, cette opération s'appuie sur la mobilisation stratégique des ressources correctionnelles du Québec et découle notamment de la collecte et de l'analyse du renseignement correctionnel ayant permis de cibler les réseaux actifs dans la contrebande en milieu carcéral. Cette mobilisation a rendu possibles des fouilles simultanées dans les établissements de détention de Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme, Sorel-Tracy et Trois-Rivières.

La collaboration entre les agents et agentes des Services correctionnels, les équipes correctionnelles d'intervention d'urgence, le personnel du renseignement et les gestionnaires des Services correctionnels, ainsi qu'avec leurs partenaires, dont la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux, a permis de procéder à des saisies, de renforcer les connaissances et de recueillir de précieux renseignements en vue de prévenir et de réprimer le trafic institutionnel.

Elle a notamment donné lieu à la confiscation de :

10 téléphones cellulaires;

près de 300 grammes de tabac;

plus de 130 grammes de stupéfiants;

1 arme blanche et près de 50 armes artisanales;

plusieurs outils divers.

Citation :

« Plusieurs efforts sont déployés dans les établissements de détention du Québec pour contrer l'introduction d'objets non autorisés entre leurs murs. La tenue de cette opération dans quatre établissements de détention simultanément démontre que les Services correctionnels et leurs partenaires sont proactifs et hautement efficaces dans la lutte au trafic institutionnel. En sus des objets et produits saisis et retirés de la circulation, ce type d'opération nous permet de voir les retombées des diverses mesures de sécurisation qui s'implantent progressivement, dont le détecteur à balayage corporel, tout en permettant à nos équipes de mettre de l'avant leurs compétences et de réaffirmer leur contrôle des lieux. À cet effet, je tiens à remercier tous les membres du personnel pour leur professionnalisme, leur engagement et le travail accompli dans la lutte au trafic institutionnel. »

Stéphane Blackburn, directeur général à la Sécurité par intérim, sous-ministériat des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

De telles opérations spéciales de fouilles en milieu carcéral et le partenariat établi entre les Services correctionnels et les corps policiers s'inscrivent dans l'ensemble des actions menées en matière de lutte à la violence armée et favorisent la sécurisation des établissements de détention.

Des investissements majeurs de 35,8 M$ ont été annoncés le 24 octobre 2023 pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention.

Le ministère de la Sécurité publique a, depuis, mis en œuvre le déploiement de clôtures autoportantes, de grillages aux fenêtres, de détecteurs à balayage corporel et d'arches de sécurité pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

Il a également annoncé, le 3 juin dernier, une série de mesures technologiques pour lutter contre la livraison de contrebande par drone et faciliter les activités de fouilles par les agentes et agents des services correctionnels à travers le Québec : nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants, appareils de détection de téléphones cellulaires et détecteurs mobiles à rayon X.

