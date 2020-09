ODS Medical, Inc. clôture une nouvelle ronde de financement pour soutenir davantage le développement de produits et la diversification des applications

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW/ - ODS Medical, Inc., une entreprise montréalaise en technologies médicales, est heureuse d'annoncer une nouvelle ronde de financement pour soutenir l'ingénierie de produit et les efforts de réglementation. ODS Medical réunit la puissance de l'apprentissage machine avec l'imagerie moléculaire afin de développer des outils de biopsie optique basés sur la spectroscopie Raman. Ces outils permettent la caractérisation des tissus en temps réel dans les salles d'opération et les salles de diagnostic, en détectant la présence de cancer invasif directement chez le patient pendant les procédures. Le montant du financement n'a pas été divulgué.

Cette ronde a été menée par un investisseur stratégique et soutenue par MEDTEQ+, ainsi que d'autres investisseurs nouveaux et actuels. ODS utilisera les nouveaux fonds pour continuer le développement de sa demande d'approbation réglementaire en neurochirurgie, renforcer ses équipes d'ingénierie et de réglementation et lancer de nouveaux sites cliniques au Canada et aux États-Unis.

"L'équipe d'ODS Medical est très heureuse d'accueillir de nouveaux investisseurs dans nos efforts de fournir aux patients atteints de cancer des soins d'oncologie chirurgicale davantage basés sur les données", a déclaré Christopher Kent, président et directeur général d'ODS Medical. "Avec ce soutien supplémentaire, nous nous concentrons sur notre prochain chapitre d'opérations de mise à l'échelle pour soutenir de multiples études cliniques dans diverses indications et mettre notre système Sentry™ entre les mains de neurochirurgiens au Canada, dans l'UE et aux États-Unis".

ODS étend déjà ses applications pour de multiples types de tumeurs grâce à des partenariats de co-développement significatifs, ce qui prouve que cette entreprise est en train de construire une plateforme de détection des tumeurs capable de s'adapter à de nombreuses indications.

À propos de ODS Medical

ODS Medical Inc. (www.odsmed.com) est une entreprise en technologies médicales basée à Montréal qui se consacre à mettre entre les mains des médecins la prochaine génération d'outils de diagnostic. Le système de spectroscopie Raman Sentry™ pour la caractérisation des tissus en temps réel repousse les limites de la détection du cancer dans de nombreuses procédures. En intégrant des sondes optiques de pointe à un logiciel d'IA sophistiqué, ODS Medical permet aux médecins de prendre des décisions cruciales, en temps réel, pour améliorer la sécurité des patients et les résultats.

À propos de MEDTEQ+

Le Consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales MEDTEQ+ a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le programme des Centres d'Excellence en Commercialisation et en Recherche (CECR)), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie.

SOURCE MEDTEQ+

Renseignements: Julien Caudroit, Directeur des communications et de l'événementiel, 514 297 5231, [email protected]