Odomètres reculés et prix supérieur au prix annoncé - ADF Autos plaide coupable

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise ADF Autos (2818876 Canada inc.) et son président, M. Sabri Zammouri, ont plaidé coupable, le 9 octobre 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer des amendes totalisant 38 750 $ et son président, 8622 $.

L'Office leur reprochait d'avoir indiqué un kilométrage plus bas que le kilométrage réel de plusieurs automobiles et d'avoir exigé un prix supérieur au prix annoncé. Des frais de préparation variant de 400 $ à 599 $ étaient ajoutés au contrat. De plus, M. Zammouri a reconnu avoir fait des représentations fausses ou trompeuses au sujet de l'étendue des protections de la garantie supplémentaire vendue à un consommateur et avoir passé sous silence un fait important, en ne mentionnant pas qu'un véhicule avait été accidenté.

Face à ces manquements répétés de la part d'ADF Autos, le président de l'Office lui a retiré son permis de commerçant de véhicules routiers en juin dernier.

L'établissement d'ADF Autos est situé au 1119, boulevard Taschereau, à Longueuil.

Des règles spécifiques aux commerçants d'automobiles

L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité d'émettre et de gérer les permis de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers. Toute personne qui fait le commerce ou le recyclage de véhicules routiers (automobiles neuves ou d'occasion, motos, motoneiges, véhicules récréatifs, etc.) doit avoir un permis. Les personnes qui sont rémunérées pour agir comme intermédiaires entre des consommateurs dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion ont aussi besoin de ce permis.

La loi impose aux commerçants d'automobiles des obligations spécifiques destinées à mieux protéger les consommateurs. Pour obtenir un permis de l'Office, ils doivent notamment déposer un cautionnement, qui peut servir à indemniser les consommateurs.

