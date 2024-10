TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Odgers Berndtson, une firme internationale de services-conseils en leadership présente dans 32 pays, a annoncé la mise en œuvre d'une stratégie unifiée de mise en marché de ses services au Canada et aux États-Unis. La firme améliorera ainsi sa capacité à proposer une expertise sectorielle approfondie et de précieuses informations commerciales à ses clients des deux côtés de la frontière, dans deux pays plus semblables et liés d'un point de vue économique, culturel et commercial que n'importe quels autres sur la planète.

Dans le cadre de cette harmonisation, la firme continuera d'offrir une gamme complète de solutions de leadership intégrées, y compris la recherche de membres de conseils d'administration, de cadres et de gestionnaires intérimaires, l'évaluation et l'accompagnement d'équipes de direction, la planification de la relève et le conseil en DEI.

« Cette collaboration accrue entre les équipes canadienne et américaine favorisera un environnement de croissance et d'apprentissage mutuel au moment où nous continuons à améliorer notre modèle de services-conseils en leadership intégrés, a déclaré Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada. Nous avons un immense respect pour l'entreprise américaine et nos collègues, et nous sommes ravis de travailler encore plus étroitement avec eux pour fournir des solutions sur mesure qui s'appuient sur plus de trois décennies d'expérience canadienne et sur des assises internationales remontant à plus de cinq décennies. »

« En unissant nos forces, nos vastes expériences, nos connaissances approfondies du secteur et nos pratiques exemplaires éprouvées, nous jetons des bases solides pour une croissance soutenue tant au Canada qu'aux États-Unis. L'harmonisation de nos activités augmente nos capacités et notre pertinence dans les deux marchés, a déclaré Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. Ensemble, nous disposons de certains des spécialistes les plus respectés dans le secteur du recrutement de cadres supérieurs, et je me réjouis de l'incidence qu'aura cette collaboration accrue. »

« Le fait de nous présenter comme une firme nord-américaine constitue une autre façon de donner la priorité aux clients, aux candidats et aux collègues. Nous comprenons les défis modernes en matière de leadership auxquels sont confrontés nos clients et nous reconnaissons qu'en harmonisant davantage les activités américaines avec les activités canadiennes, nous serons en mesure de proposer les meilleures solutions en matière de leadership offertes sur le marché, par les spécialistes les plus talentueux de l'industrie », a déclaré Kennon Kincaid, chef de la direction, Odgers Berndtson États-Unis.

La transition de l'équipe de marketing et de communication à une structure nord-américaine sous la direction de Lori Dyne, cheffe du marketing, marque la première étape de l'harmonisation des deux entreprises. Cette approche unifiée garantira que le leadership éclairé que génère la firme à titre de valeur ajoutée pour les clients et les personnes candidates et l'expérience client en ligne relèvent d'une firme ayant une perspective nord-américaine.

À propos du groupe d'entreprises d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson élève le rendement organisationnel en recrutant et en développant des équipes et des leaders exceptionnels. Grâce à notre réseau mondial de plus de 1 100 collègues dans 32 pays, nous possédons une connaissance locale alimentée par des perspectives et des relations internationales nous permettant de produire des résultats significatifs pour nos clients. De la recherche de membres de conseils d'administration et de cadres jusqu'à l'évaluation du leadership et des équipes, en passant par l'accompagnement, la planification de la relève et le conseil en DEI, nous dépassons les attentes pour fournir à nos clients et à nos candidats des conseils adaptés au monde actuel et qui révolutionnent leur secteur d'activité.

SOURCE Odgers Berndtson

Renseignements: Lori Dyne, Cheffe du marketing, T: 416.849.5372, [email protected]