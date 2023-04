Octroi de 50 000 $ à l'organisme Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac inc.

THETFORD MINES, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe au ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Lecours, annoncent l'octroi d'une subvention de 50 000 $ à l'organisme Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac inc.

Cette aide financière permettra de soutenir les services de médiation offerts par l'organisme. Avec son projet intitulé Les conflits, l'affaire de tous!, l'organisme assurera le maintien et le développement de son service de prévention et de règlement des différends. Ayant été inauguré en 2021, ce service consiste à offrir à la population un service de médiation et d'accompagnement en résolution de différends, notamment dans les situations de conflits de voisinage, interpersonnels et dans la communauté.

L'aide financière provient du Fonds Accès Justice (FAJ) et est octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Un total de 14 projets visant à favoriser l'accès à la justice ont reçu un soutien financier grâce à ce programme pour l'année 2022-2023.

Citations

« La médiation encourage la discussion et permet aux deux parties de participer à la recherche de solutions communes pour régler leurs différends. C'est une avenue que nous privilégions au ministère de la Justice et que nous souhaitons favoriser encore davantage. Nous sommes heureux d'appuyer ce projet qui contribuera à mieux outiller et à accompagner les citoyennes et les citoyens qui feraient face à un conflit d'ordre juridique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis heureuse que cette aide financière puisse contribuer à offrir une approche humaine et à mieux accompagner les citoyennes et citoyens de notre territoire dans le règlement de leurs différends. Je profite de l'occasion pour souligner le dévouement de tous les intervenants et de tous les bénévoles de l'organisme qui s'impliquent afin d'offrir un meilleur accès à des services juridiques dans notre communauté. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe au ministre de l'Éducation

