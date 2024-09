MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Octave Mæcenas est ravi d'annoncer qu'il rejoint Stanton Chase, une firme mondiale de recherche de cadres et de conseil en leadership de renommée internationale.

Fondée en 2015, Octave Mæcenas a connu une croissance remarquable, plaçant avec succès des cadres dans des grandes et moyennes entreprises de divers secteurs. La firme est maintenant bien établie et reconnue comme une référence en matière de qualité et d'excellence. Ce succès a culminé avec l'intégration d'Octave Mæcenas dans Stanton Chase en 2024.

Octave Maecenas devient Stanton Chase Montréal (Groupe CNW/Stanton Chase Montréal)

Ce moment excitant marque un nouveau chapitre non seulement pour Octave Mæcenas, qui entre dans la cour des grands de la recherche de cadres à l'échelle internationale, mais aussi pour sa fidèle clientèle.

"En tant que membre de Stanton Chase, nos associés continueront à servir le marché de Montréal avec la même discipline, rigueur et excellence. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance que représente cette fusion," a déclaré Paul Theriault, Managing Partner de Stanton Chase Montréal.

Rejoindre le réseau mondial de Stanton Chase offre à la firme un accès à une richesse de ressources et d'expertise. Avec le vaste réseau mondial de bureaux de Stanton Chase, l'équipe de Montréal peut maintenant puiser dans un vivier encore plus large de candidats exceptionnels et garantir à ses clients un accès aux meilleurs talents du monde entier.

Ils utiliseront également les processus, systèmes et méthodologies de service éprouvés de Stanton Chase, perfectionnés sur plus de 30 ans dans le domaine de la recherche de cadres, pour offrir encore plus de valeur à leurs clients.

Ce partenariat apporte une gamme complète de services qui complètera les offres existantes de la firme. Il permettra à l'équipe de répondre aux besoins de ses clients avec encore plus d'agilité et de précision.

En tant que membre du réseau Stanton Chase, l'équipe de Paul et Michael bénéficiera également des connaissances et de l'expertise collective de chaque consultant à travers le réseau mondial, les bureaux collaborant et partageant des insights pour offrir les meilleurs résultats possibles à leurs clients.

"Nous sommes ravis de rejoindre la famille mondiale Stanton Chase, car nous partageons les mêmes valeurs, y compris l'intégrité, le travail d'équipe, la confiance et le partenariat," a ajouté Michael Lavoie, Managing Partner de Stanton Chase Montréal.

"Accueillir Paul, Michael et leur équipe chez Stanton Chase est une véritable étape pour nous. Leur historique dans la recherche de talents exceptionnels pour la communauté d'affaires de Montréal parle de lui-même. Nous sommes honorés qu'ils aient choisi de nous rejoindre et nous sommes impatients de voir comment leur expertise profitera à nos clients. C'est une grande avancée pour Stanton Chase à Montréal, et nous sommes enthousiasmés par les possibilités à venir," a déclaré Kristof Reynvoet, Global Chair of the Board de Stanton Chase.

Aux entreprises de Montréal : quels que soient les défis de leadership que vous rencontrez--qu'il s'agisse de trouver un PDG de classe mondiale grâce à la recherche de cadres, de planifier la succession pour garantir une transition en douceur, ou d'évaluer votre équipe de direction pour optimiser les performances--Octave Mæcenas, maintenant Stanton Chase Montréal, est prêt à vous aider à écrire votre propre histoire de succès.

