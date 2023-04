TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - OCR Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques pour la chaîne d'approvisionnement et la logistique, a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions d'automatisation industrielle, conçues pour aider les entreprises à optimiser leurs processus de production et à accroître leur efficacité. Cette solution est le résultat de l'acquisition d'EXA Systèmes par OCR Canada en 2022, qui a permis à l'entreprise d'élargir son offre et de fournir des solutions encore plus complètes à ses clients.

L'automatisation industrielle est devenue un facteur critique dans le succès des opérations de fabrication et de logistique, les entreprises cherchant des moyens de rationaliser leurs processus et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. La solution d'automatisation industrielle d'OCR Canada s'appuie sur les dernières avancées technologiques pour automatiser les tâches complexes et répétitives, réduisant ainsi le travail manuel et augmentant la productivité.

« La nouvelle solution d'automatisation industrielle d'OCR Canada change la donne pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus de production, a déclaré Tony Mastrangeli, vice-président principal et directeur général d'OCR Canada. « Notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec chaque entreprise pour développer une solution personnalisée qui répond à leurs besoins uniques. Cette solution aide les entreprises à améliorer l'efficacité, la précision et la rentabilité de leurs processus de production.»

Selon les rapports de l'industrie, le marché mondial de l'automatisation industrielle était évalué à 191,89 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 395,09 milliards de dollars américains d'ici 2028, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. La croissance attendue du marché est due à des facteurs tels que l'adoption croissante des technologies intelligentes et la demande accrue de robots industriels et de systèmes de contrôle automatisés dans diverses industries.

« Notre équipe d'experts apporte des années expériences et de compétences, ce qui garantit aux entreprises de pouvoir compter sur nos solutions d'automatisation pour fonctionner de manière efficace avec leurs processus de production existants. En choisissant les solutions d'automatisation d'OCR Canada, les entreprises peuvent économiser sur les coûts associés au personnel technique interne, tout en bénéficiant des services de soutien et de maintenance de notre équipe expérimentée », a déclaré Eduardo Cardozo, Directeur de l'automatisation chez OCR Canada.

La solution d'automatisation industrielle d'OCR Canada comprend une gamme d'offres, allant de la mise en œuvre d'un système de convoyeurs automatisés à l'application d'étiquettes imprimées sur les colis avant leur expédition. La solution est hautement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise et comprend des solutions de vision industrielle, d'impression et d'application, de dimensionnement et de mise à l'échelle du poids.

