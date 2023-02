Objectif : Nouveaux ciels - À la recherche de planètes habitables

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Espace pour la vie invite toute la famille à partir à l'aventure au Planétarium Rio Tinto Alcan. Objectif : Nouveaux ciels est un spectacle immersif où les spectateurs et spectatrices deviennent les capitaines de bord d'un vaisseau spatial et choisissent quelles exoplanètes visiter.

Espace pour la vie/ Objectif Nouveaux ciels (Groupe CNW/Espace pour la vie)

Cette production originale du Planétarium permet non seulement d'apprendre sur les planètes habitables, par exemple les critères qui permettent la vie, mais aussi de stimuler l'intérêt grâce à une constante interaction avec le public. Cette aventure dont chacun et chacune est le héros ou l'héroïne permet aux personnes présentes d'influencer le cours du spectacle présenté : ce sont leurs votes qui détermineront les planètes à visiter!

Grâce à la projection à 3600 sur les dômes, toutes et tous vivront une expérience immersive riche en émotions qui promet d'alimenter les discussions familiales et peut-être même de découvrir une nouvelle passion pour les étoiles!

Objectif : Nouveaux ciels, une production du Planétarium Rio Tinto Alcan, sera présentée dès le 24 février. Pour connaître l'horaire des films .

Synopsis

Embarquez dans un voyage interstellaire inédit à la recherche d'une nouvelle planète habitable! Le 28 octobre 3034, un groupe dont vous faites partie explore différentes planètes afin d'en choisir une qui pourrait accueillir l'humanité.

Vous devrez voter pour déterminer lesquelles visiter après avoir inventorié leurs différentes caractéristiques. Vos choix, et ceux des autres personnes, influenceront la fin du voyage. Ce spectacle participatif et immersif vous amènera à explorer des mondes inédits... Mais sont-ils hospitaliers? Menaçants? Utopiques? Gardez l'œil ouvert, et le bon : l'espace est plein de surprises.

Procurez-vous le Passeport Espace pour la vie et visitez le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au pays durant 12 mois!

Balade spatiale - Un épisode de la série Voyageurs stellaires

aussi à l'affiche du Planétarium Rio Tinto Alcan dès le 24 février

Cet autre épisode de la série Voyageurs stellaires produite par Felix & Paul Studios en collaboration avec Time Studios vous invite à prendre part à une expérience historique : la toute première sortie dans l'espace filmée en 3600 à l'extérieur de la Station spatiale internationale (SSI). Au printemps 2021, Felix & Paul Studios a expédié à la SSI la toute première caméra de réalité virtuelle cinématographique conçue pour fonctionner dans le vide de l'espace. Le résultat est une expérience immersive spectaculaire, comme si vous y étiez! Admirez notre planète comme jamais auparavant dans cette expérience 3600 adaptée pour le dôme avec la collaboration du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Dossier de presse

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Isabel Matte, chargée de communication, Espace pour la vie, 514 250-7753, [email protected]