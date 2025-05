L'organisme dévoile une plateforme de marque posant la question Qui sauve qui?

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Société canadienne du sang s'est fixé l'objectif de recrutement le plus ambitieux de son histoire : un million de nouveaux donneurs d'ici cinq ans.

Le système de santé canadien étant de plus en plus sollicité, le besoin de nouveaux donneurs de sang, de plasma, de cellules souches et d'organes se fait lourdement sentir. Et la pression ne fait que s'accentuer. Selon les prévisions, la croissance et le vieillissement de la population combinés au progrès de la médecine feront augmenter la demande de sang de près de 10 % au cours des cinq prochaines années et la demande d'immunoglobulines, des médicaments fabriqués à partir de plasma, d'au moins 50 %.

« Les besoins en produits sanguins et plasmatiques ont changé, au Canada comme ailleurs dans le monde », explique le Dr Graham Sher, chef de la direction de la Société canadienne du sang. « L'offre ne suit pas le rythme, car malgré la forte demande, seulement 2 % des personnes qui pourraient donner du sang le font. Ce déséquilibre n'est pas viable à long terme. D'où l'objectif ambitieux d'un million de nouveaux donneurs. Recruter autant de monde nécessite une action collective, et la chaîne de vie du Canada est là pour nous rappeler ce que les Canadiens peuvent accomplir lorsqu'ils s'unissent, surtout en cette période où la fierté nationale connaît un formidable regain. »

Dans un récent sondage mené par la Société canadienne du sang, près des trois quarts des répondants (71 %) ont dit considérer le don de sang ou de plasma comme l'un des meilleurs moyens de rendre service à la communauté. Ce sentiment ne se traduit toutefois pas par des gestes concrets.

Pour attirer une nouvelle génération de donneurs, la Société canadienne du sang lance une nouvelle plateforme de marque qui pose la question Qui sauve qui? Chaque jour, dans toutes les régions du pays, des patients sont sauvés grâce à la générosité des donneurs, mais ce que les sondages et recherches font également ressortir, c'est que les donneurs aussi y gagnent. Donner leur procure un sentiment d'accomplissement; ils se sentent utiles et ressentent une profonde connexion avec les autres. La vidéo de lancement, Je suis là pour te sauver, donne le ton de la campagne par la voix de patients s'adressant aux donneurs.

« C'est la première fois que nous fixons un objectif de recrutement de ce genre », souligne Ron Vezina, vice-président à l'engagement des donneurs à la Société canadienne du sang. Pour attirer autant de nouveaux donneurs, nous devons changer d'approche. Nous savons que sans les donneurs, il n'y a pas de chaîne de vie. Qui sauve qui met l'accent sur ce que les gens reçoivent quand ils donnent, un point de vue encore jamais exploité. Nous sommes nombreux ces temps-ci à chercher un moyen de faire quelque chose qui compte. Le don est l'un de ces moyens. C'est l'une des façons les plus significatives de ressentir une connexion. Si vous êtes admissible au don, c'est le moment de passer à l'action et de découvrir que donner, c'est aussi recevoir. »

La Société canadienne du sang demande à ceux et celles qui le peuvent de faire partie de la chaîne de vie du Canada. Si vous donnez déjà, invitez quelqu'un à aller faire un don avec vous, puis partagez votre expérience. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant en allant à sang.ca, en utilisant l'application DonDeSang ou en appelant au 1 866 JE DONNE (1-866-533-6663).

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une institution unique dans le milieu de la santé au Canada. L'organisation offre des services à l'intention des patients dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui facilite l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

SOURCE Société canadienne du sang

COMPLÉMENT D'INFORMATION: [email protected], 1-877-709-7773