L'entreprise québécoise se lance dans la production de lait d'avoine canadien biologique

MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La startup montréalaise Oatbox, chef de file en produits faits à partir d'avoine biologique canadienne, est fière d'annoncer un investissement de 7 millions de dollars canadiens au terme d'une ronde de financement auprès d'investisseurs québécois. Cette somme permettra entre autres d'investir dans la croissance accélérée de l'entreprise et de renforcer son positionnement dans le marché, mais surtout d'investir dans le développement et la production de lait d'avoine biologique canadien.

Avec des centaines de milliers de boîtes envoyées depuis sa fondation en novembre 2014 et plusieurs centaines de milliers de sacs vendus en épicerie depuis 2019, Oatbox a su se démarquer comme une marque innovante, avec des produits sains, délicieux et de haute qualité qui sont respectueux de leur environnement. « Cet investissement, qui est un gage de confiance envers notre marque et notre plan d'affaires, nous donnera le moyen d'arriver à notre ambition : devenir la marque par excellence de produits à base d'avoine biologique canadienne », déclare

Marc-Antoine Bovet, cofondateur et président d'Oatbox.

Oatbox travaille déjà au développement d'un lait d'avoine biologique canadien. Les fonds permettront d'investir dans la construction d'une ligne de production de calibre international. « Grâce à cet investissement majeur, Oatbox pourra demeurer à l'avant-garde des tendances et proposer à sa clientèle une offre toujours grandissante et adaptée à son style de vie. Oatbox pourra également vendre sa base liquide d'avoine à d'autres transformateurs alimentaires, répondant ainsi à une demande en forte croissance », dit le PDG.

L'investissement, qui vient à terme d'un rebranding de la marque, permettra entres autres de propulser l'expansion de l'entreprise dans les épiceries dans le reste du Canada. « D'ici la fin de l'année 2022, nous prévoyons augmenter notre distribution et tout est maintenant en place pour y arriver », affirme Marc-Antoine Bovet.

Appuyée par de nombreux financiers québécois issus de domaines stratégiques tels que le marketing, la production et la distribution alimentaire, Oatbox pourra réaliser plus rapidement son ambition et solidifier son statut en tant que référence dans l'industrie alimentaire.

Bien plus qu'un soutien monétaire, cet investissement permet à l'entreprise d'avoir accès à un réseau de mentors sur lequel elle peut s'appuyer pour assurer son succès.

Oatbox: d'abonnement déjeuner à marque d'impact

Cet investissement survient alors que l'entreprise a dévoilé sa nouvelle vision de marque, un nouveau modèle d'affaires et ses engagements en novembre dernier. « La planète a besoin de nous pour trouver des façons plus intelligentes de s'alimenter. Une partie de la solution était juste là, sous notre nez : l'avoine, une céréale locale, saine et nutritive avec une empreinte environnementale minime. C'est ainsi que notre équipe s'est rendue à l'évidence qu'il fallait passer d'une marque déjeuner à une marque d'impact où l'avoine canadienne biologique est exploitée à son plein potentiel », dit Marc-Antoine Bovet.

Guidée par cette vision, l'entreprise a non seulement lancé une nouvelle identité visuelle, mais a aussi revisité ses produits afin qu'ils soient 100% biologiques, véganes, sans OGM et emballés dans des emballages recyclables. « Nous voulons créer un changement positif dans la chaîne d'approvisionnement et mettons l'agriculture durable au centre de nos décisions d'affaires », déclare M. Bovet.

Les produits Oatbox sont disponibles sur son site web et dans la plupart des grandes chaînes de supermarchés et d'épiceries indépendantes.

À propos d'Oatbox :

Établie en novembre 2014 à Montréal, OatboxMC est un chef de file canadien de produits faits à partir d'avoine biologique canadienne. Certifiés biologiques et sans OGM, les produits Oatbox se retrouvent aussi bien sur le site web de l'entreprise que dans la majorité des grandes chaînes d'épicerie au pays. Pour plus d'information, visitez oatbox.com

