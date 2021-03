LONDRES, le 30 mars 2021 /CNW/ - OANDA Global Corporation, un chef de file mondial des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et d'analyses en ligne, a conclu l'acquisition du courtier polonais de premier plan Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). La transaction a été approuvée par la Polish Financial Supervision Authority plus tôt cette semaine.

Gavin Bambury, président-directeur général d'OANDA, a déclaré : « L'acquisition de TMS marque le début d'une nouvelle ère de croissance passionnante pour OANDA, car cela crée un tremplin sur le marché polonais tout en nous permettant d'étendre notre présence dans les pays baltes et en Europe de l'Est. De plus, cette acquisition nous permettra de renforcer notre offre de bout en bout, ce qui profitera à nos clients partout dans le monde. Nous avons très hâte d'accueillir l'équipe de TMS au sein d'OANDA. »

« Soutenue par une marque de calibre mondial et un héritage d'intégrité, OANDA allie depuis longtemps une passion pour l'innovation à une technologie de pointe afin d'offrir une expérience de négociation en ligne exemplaire à ses clients partout dans le monde. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous joindre à la famille OANDA à un moment aussi excitant de ses 25 ans d'existence », a déclaré Marcin Niewiadomski, président-directeur général de TMS.

Plus ancien courtier multiactifs en Pologne, TMS permet aux clients d'investir sur les marchés financiers mondiaux, en leur donnant accès à des milliers de produits négociés dans les principales places boursières du monde dont des devises, des indices, des matières premières, des actions, des cryptomonnaies et des fonds négociés en bourse. De plus, la société offre à ses clients un accès à des conseillers chevronnés, à une formation fiable et à des outils de négociation novateurs, ce qui lui a valu plusieurs prix importants au fil des ans.

OANDA, quant à elle, combine une technologie de négociation électronique à la fine pointe et une exécution de qualité institutionnelle dans un large éventail de classes d'actifs, permettant aux clients de négocier les indices des marchés mondiaux, les matières premières, les bons du Trésor, les métaux précieux et les devises sur l'une des plateformes de négociation les plus rapides du marché. L'entreprise demeure déterminée à aider ses clients à devenir des investisseurs autonomes et prospères, en leur offrant un programme de formation primé, des commentaires à jour sur le marché et une foule de fonctions graphiques et d'outils de négociation avancés.

L'acquisition de TMS constitue le deuxième investissement d'OANDA en Pologne au cours de la dernière année. Au début de 2020, l'entreprise a établi à Cracovie un centre de services partagés qui emploie actuellement près de 100 personnes.

M. Bambury a ajouté : « La transaction TMS s'inscrit dans un plan de croissance ambitieux et n'est que la première d'une série d'acquisitions stratégiques que nous voulons mener à bien. Nous poursuivons ainsi nos efforts pour renforcer notre réputation en tant que l'une des entreprises de commerce de détail les plus dignes de confiance au monde au cours des prochaines années. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir gratuitement sur Internet des données sur les taux de change, en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change qui a contribué à paver la voie au développement des opérations relatives aux devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et des services d'analyse en ligne aux particuliers et aux entreprises, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises. Comptant sur des entités réglementées dans huit marchés financiers parmi les plus actifs au monde, OANDA demeure déterminée à favoriser la transformation du secteur des transactions sur devises. Pour en savoir plus, consultez le oanda.com ou suivez-nous sur Twitter,Facebook ou YouTube.

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier offrant des services de négociation multiactifs en Pologne. Depuis 1997, TMS offre ses services à des milliers de clients polonais et européens qui négocient des taux de change, des contrats sur différence sur indices, des cryptomonnaies, des actions uniques et des marchandises par l'entremise de ses plateformes MT4/MT5 ainsi que d'une application mobile exclusive et novatrice. L'équipe maintes fois primée de l'entreprise aide les particuliers et les entreprises grâce à des services liés aux devises et aux actions, notamment des solutions de services-conseils et d'analyse, d'échanges de devises et de paiements en ligne autorisés. TMS Brokers est entièrement détenue par OANDA Global Corporation. Pour en savoir plus, consultez le site www.tms.pl.

