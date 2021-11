TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Oaklins E. Canada (« Oaklins ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Alexander Capital Group (« Alexander Capital »). Cette acquisition permettra d'augmenter la présence d'Oaklins en Ontario et dans l'ouest du Canada et offrira à la société des capacités supplémentaires en matière de fusions et acquisitions, une spécialisation accrue dans certains secteurs d'activités et la capacité de structurer des levées de capitaux pour ses clients. Alexander Capital, un courtier inscrit sur le marché dispensé, opérera comme une filiale d'Oaklins. L'équipe d'Alexander Capital rejoindra l'équipe d'Oaklins de Toronto et continuera à servir ses clients canadiens et internationaux.

« L'acquisition d'Alexander Capital permettra à Oaklins d'offrir à ses clients une plus grande couverture en Ontario et l'ouest du Canada, représentant une valeur ajoutée pour toutes les parties concernées. Elle permettra à Oaklins, via sa filiale, d'offrir à ses clients des services de levée de capitaux permettant de soutenir leur croissance », a déclaré Fausto Levy, fondateur et président exécutif d'Oaklins.

« Cette transaction nous permettra de continuer à servir nos clients au sein d'une équipe pancanadienne bien établie, possédant une forte présence internationale. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec nos nouveaux collègues d'Oaklins afin de renforcer la présence du cabinet au Canada et à l'étranger », a déclaré Sandy Rhind, fondateur d'Alexander Capital.

Oaklins E. Canada

Oaklins E. Canada a été fondée par des professionnels chevronnés œuvrant dans les fusions-acquisitions et le financement d'entreprises et ayant conseillé certaines des principales sociétés privées, publiques et des fonds de capital-risque au Canada. Grâce à la présence mondiale d'Oaklins, elle travaille en collaboration avec plus de 850 professionnels des fusions et acquisitions ainsi que des équipes sectorielles spécialisées dans 45 pays.

Alexander Capital Group

Fondée en 2005, Alexander Capital Group Inc. est une société de conseil en financement d'entreprises et en fusions et acquisitions dont le siège social est à Toronto, Ontario. Alexander Capital est enregistré en tant que courtier sur le marché dispensé auprès de la commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

