Ô Canada - 25 % des Canadiens nés et éduqués au Canada seraient capables de passer le test pour la citoyenneté canadienne, révèle Prêts Québec.

Les disparités régionales sont mises en évidence. Pouvez-vous passer le test ?

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Prêts Québec, le pionnier des plateformes comparatives de prêts en ligne, révèle les résultats de son enquête sur le test pour la citoyenneté canadienne pour la fête du Canada de 2023 . Les résultats révèlent l'écart de performance surprenant entre les Canadiens nés au pays et les immigrants.

Le pourcentage d'immigrants et de citoyens naturalisés qui ont passé le test est de 27 %, contre 25 % pour les résidents nés au Canada et éduqués dans le cadre du système national.

Les principaux résultats de l'enquête sur les prêts au Canada sont les suivants :

Aucun participant n'a obtenu une note parfaite.

Les immigrants ont obtenu de meilleurs résultats que les personnes nées et instruites au Canada

Les résidents de la Colombie-Britannique ont affiché les notes maximales, mais la connaissance approfondie de l'histoire du Québec et de la politique nationale a semblé insuffisante chez les participants, ce qui a affecté leur performance.

Stefani Balinsky, chef de la stratégie de contenu chez Prêts Québec, a commenté les résultats de l'enquête en déclarant « Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils avaient trouvé de surprenant dans le test, les participants ont indiqué qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de tout ce qu'ils avaient oublié ou ne savaient tout simplement pas. Il y avait une volonté d'apprendre ».

L'enquête la plus récente effectuée par Prêts Québec.

L'enquête a été menée auprès de 2 094 résidents francophones et anglophones du Canada. Les participants ont été invités par courriel à passer un test chronométré de 12 minutes comprenant 8 questions. Les questions sont basées sur le guide d'étude de l'examen de citoyenneté.

À propos de Loans Canada/ Prêts Québec

Lancés en 2012, Loans Canada et Prêts Québec sont les premiers outils de comparaison de services financiers à l'échelle du pays. Loans Canada et Prêts Québec ont mis en contact plus de 1,5 million de consommateurs avec des solutions de prêts personnels, de prêts automobiles, d'allègement de dettes et de renforcement du crédit. En partenariat avec Equifax Canada, les Canadiens ont accès à un rapport de solvabilité gratuit par le biais de sa plateforme CompareHub , lancée en 2023. Grâce à sa présence croissante, Loans Canada et Prêts Québec aident des milliers de Canadiens chaque année avec une variété de services financiers. De plus, Loans Canada et Prêts Québec sont des destinations de choix pour le contenu sur la littératie financière et offrent une bourse d'études en littératie financière aux étudiants de niveau postsecondaire plusieurs fois par année. Pour plus d'informations et d'autres études de recherche, visitez www.loanscanada.ca . ou www.pretsquebec.ca

