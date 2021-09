Les lauréats sont reconnus pour le service, les solutions et le soutien de qualité supérieure qu'ils ont offert au cours des 12 derniers mois

BURLINGTON, ONTARIO, 30 septembre 2021 /CNW/ - O.C. Tanner, le chef de file mondial en matière de reconnaissance des employés et de la culture en milieu de travail, a annoncé aujourd'hui qu'il a remporté le prix du Choix des lecteurs de HRD dans la catégorie du meilleur fournisseur de services à l'occasion de la huitième édition annuelle des Canadian HR Awards, le plus important événement de remise de prix virtuel indépendant pour les professionnels des RH au Canada.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le prix du meilleur fournisseur de services de RH au Canada, a déclaré Jennifer Gates, directrice générale et chef de l'exploitation à O.C. Tanner Canada. Ce prix reconnaît le travail acharné et le dévouement de notre équipe, de même que notre engagement envers le marché canadien dans le cadre duquel nous offrons à nos clients estimés des solutions de reconnaissance qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de créer des expériences positives pour les employés qui contribuent à l'épanouissement des cultures en milieu de travail. »

Présentés par HRD Canada et la revue Canadian HR Reporter, les Canadian HR Awards rendent hommage aux équipes, aux employés et aux employeurs des RH pour leurs réalisations, leur leadership, leurs programmes et leurs initiatives exceptionnels dans le domaine des RH au cours des 12 derniers mois.

O.C. Tanner, qui était en nomination avec neuf autres finalistes dans la catégorie, a été déclaré vainqueur lors de l'événement en direct qui a eu lieu le 15 septembre 2021.

« Le fait d'avoir été élu meilleur fournisseur de services, surtout au cours d'une année qui n'a pas été de tout repos comme 2021, témoigne du caractère exceptionnel de l'équipe canadienne, a déclaré David Sturt, vice-président exécutif à O.C. Tanner. Le travail que notre équipe canadienne accomplit de façon constante est tout simplement incroyable, et nous sommes ravis d'être reconnus par la communauté des RH dans le cadre de ce prix. »

Cet honneur a été décerné dans la foulée de la cinquième conférence annuelle Influence Greatness d'O.C. Tanner et la publication de son Rapport mondial sur la culture 2022, qui fournit des recherches approfondies sur la reconnaissance des employés et la culture dans le milieu de travail en constante évolution d'aujourd'hui.

O.C. Tanner est le chef de file mondial en matière de logiciels et de services qui améliorent la culture en milieu de travail grâce à des expériences enrichissantes pour les employés. Sa plateforme de reconnaissance des employés, Culture Cloud, aide les employés à se sentir appréciés, à faire de leur mieux et à vouloir rester. O.C. Tanner génère des résultats d'affaires positifs en aidant des millions de personnes à prospérer au travail. Pour en savoir plus, consultez le site octanner.com.

