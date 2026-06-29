Nymbus Capital Inc. annonce un changement d'administrateur de fonds

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Nymbus Capital Inc. (« Nymbus ») annonce qu'à compter du 13 juillet 2026, Apex Fund Services (Canada) Ltd. (« Apex ») agira à titre d'administrateur de fonds pour les fonds ci-dessous, en remplacement de CIBC Mellon Global Securities Services Company:

Fonds revenu mensuel Nymbus

Fonds obligations durables bonifiées Nymbus

Fonds multistratégies Nymbus

Fonds REIT Nymbus (offert par notice d'offre)

À ce titre, Apex assurera les services de comptabilité de fonds, d'agent des transferts (tenue des registres des porteurs) et de préparation de l'information fiscale à l'égard de ces fonds.

Ce changement est de nature administrative. Il n'entraîne aucune modification des objectifs de placement, des stratégies de placement, des frais, du gestionnaire des fonds ni du gardien de valeurs. Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre.

À propos de Nymbus Capital Inc.

Nymbus Capital Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement, le promoteur et le gestionnaire de portefeuille des fonds Nymbus. Établie à Montréal, Nymbus est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille dans plusieurs provinces canadiennes.

SOURCE Nymbus Capital Inc.

Renseignements: Diane Dusabimana, CFA, CPA, MBA, Cheffe de la conformité -- Chief Compliance Officer, Nymbus Capital Inc., 1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1900, Montréal (Québec) H3A 3L6, T. 514-360-4258 | [email protected] | www.nymbus.ca