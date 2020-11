MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Nymbus Capital ("Nymbus") a finalisé une fusion avec Gestion de portefeuille Landry ("Landry") - joignant ainsi 2 sociétés d'investissement distinctes basées à Montréal. L'équipe de direction sera mené par Marc Rivet et de Gabriel Cefaloni en tant que co-PDG, M. Cefaloni assumera également le rôle de chef des placements. M. Jean-Luc Landry et M. Jean Turmel font partie du nouveau groupe d'actionnariat et siègeront sur le conseil d'administration de la société fusionnée. La nouvelle entreprise compte 14 employés, tous rassemblés au 1430-1800 McGill College au centre-ville de Montréal.

Les entreprises unissent leurs ADN quantitatif et technologique pour combiner plus de 400 millions de dollars d'actifs sous gestion. L'association apporte une véritable offre multi-stratégique mondiale avec des stratégies d'actions mondiales, de titres à revenu fixe globaux, de produits alternatifs et de fonds de placements immobiliers (« REITs »). La fusion permet également de doubler l'effectif de l'équipe d'investissement et de la renforcir avec des expertises complémentaires. Finalement, l'utilisation de technologiques modernes que Nymbus a développé rend possible d'approfondir et d'étendre significativement les analyses internes. Le tout permet d'élargir et d'améliorer l'offre client ainsi que de faire progresser l'engagement de la firme à la réalisation de leurs objectifs financiers.



"Cette transaction est l'aboutissement de plusieurs mois de travail entre toutes les parties prenantes depuis le début de la pandémie. Nous sommes confiants du potentiel des entreprises combinées et de l'équipe réunie sous un seul chapeau" a déclaré Marc Rivet, co-PDG et un gestionnaire de portefeuille expérimenté dans le domaine du revenu fixe avec plus de 30 ans d'expérience.



Certains aspects importants accomplis avec cette transaction :

Les entreprises combinées unissent l'approche quantitative et moderne avec 400 millions de dollars d'actifs sous gestion

Une véritable offre multi-stratégies :

Actions mondiales



Revenu fixe global



Placements alternatifs



Fonds de placements immobiliers (« REITs »)

À propos de Nymbus Capital

Nymbus est une société de gestion de placements, spécialisée en revenu fixe et en placements alternatifs, qui utilise une approche scientifique et axée sur la technologie pour conseiller des investisseurs institutionnels et fortunes privés. Les gestionnaires recherchent l'innovation en matière d'investissement à l'intersection de la technologie, des données et de la finance. La firme s'appuie sur des technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, le « big data » et l'informatique distribuée pour élaborer des solutions d'investissement réfléchies et modernes. Pour en savoir plus sur Nymbus, visitez www.nymbus.ca.

À propos de Gestion de portefeuille Landry

Gestion de portefeuille Landry, fondée en 2002, est un gestionnaire d'actifs qui utilise une combinaison de stratégies d'investissement fondamentales et quantitatives. La firme allie les approches valeur et momentum (« VALMO ») dans la gestion de mandats traditionnels et alternatifs d'actions canadiennes, américaines et mondiales disponibles autant aux investisseurs institutionnels qu'à une clientèle privée. Pour en savoir plus sur Landry, visitez www.landryinvest.com.

