La solution se nomme LUKE MD AI pour le dépistage et la protection en santé (HSP) et comprend une application que les employés utilisent pour évaluer leur état de santé avant d'arriver au travail, en plus d'un kiosque sans contact sur place qui dépiste rapidement les symptômes de la COVID-19 pour toute personne entrant dans les établissements. Le kiosque reconnaît les personnes par leur carte d'employé ou par comparaison faciale et utilise un processus automatisé pour accueillir et filtrer les visiteurs en utilisant un langage naturel, en français ou en anglais, en fonction de leurs préférences. Simultanément, le kiosque, alimenté par l'IA, peut vérifier si un masque de protection faciale est requis et mesure la température corporelle à l'aide d'une caméra infrarouge Calibir MD de Teledyne DALSA.

Avec la première vague du virus qui s'estompe, les mesures de déconfinement se poursuivent et les propriétaires d'entreprises, cadres et décideurs ressentent la pression de relancer leurs opérations en toute sécurité. Avec la menace d'une deuxième vague, ils recherchent des moyens de mettre en œuvre des procédures de sécurité faciles à déployer et conformes aux réglementations gouvernementales. Le lancement de LUKE AI HSP de Nuvoola est parfaitement synchronisé pour offrir aux organisations une solution efficace qui peut être installée à n'importe quel endroit, y compris les installations industrielles ou manufacturières, les hôpitaux, les universités, les gares ferroviaires ou même les aéroports.

« Notre système est unique, car il utilise notre plateforme d'intelligence artificielle pour filtrer les employés, fournisseurs, clients et visiteurs en quelques secondes. Notre expertise en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en reconnaissance vocale confère à notre kiosque LUKE AI la capacité d'automatiser et de renforcer les mesures de sécurité », a déclaré Martin Renière, président de Nuvoola. « Il génère des avertissements visuels et sonores en temps réel si un risque est détecté et peut être piloté à distance. Avec de nombreuses entreprises confrontées à une pénurie d'agents de sécurité, ce kiosque automatisé est une excellente alternative qui non seulement réduit les erreurs humaines, mais accélère également le processus de détection, ce qui réduit l'encombrement aux points d'entrée. Des rapports quotidiens sont également créés automatiquement pour répondre aux exigences du gouvernement. Fier de notre partenariat avec Amazon Web Services, notre infrastructure dispose de protections capables de protéger la confidentialité de nos clients ainsi que leurs données. »

« Nous pensons que notre système est un excellent moyen pour les entreprises de protéger leurs employés. La menace de fermeture en raison de la propagation de la COVID-19 par les employés ou autres visiteurs est réelle et se poursuivra pendant un certain temps. Notre solution comprend des capacités d'analyse et de perspectives prédictives, ce qui signifie qu'elle peut alerter sur les tendances ou les changements de l'état d'une personne. De plus, vous pouvez profiter d'une puissante plateforme d'intelligence artificielle qui peut être utilisée dans de nombreuses autres applications commerciales. Le coût d'abonnement mensuel de la solution est facilement compensé par la réduction du temps d'attente improductif, des arrêts partiels ou complets des opérations et par l'automatisation des tâches répétitives. Il est idéal pour les entreprises de fabrication et de distribution, où tous autres endroits où il y a beaucoup de va-et-vient », a-t-il ajouté.

« La COVID-19 a imposé de nouvelles normes opérationnelles. Le soutien aux entreprises locales est aussi devenu un message commun. J'ai senti que je pouvais aider les organisations à mettre en œuvre de nouvelles règles de protection. Nous avons une équipe talentueuse et nous avons rapidement réalisé que notre expertise pouvait aider à développer une solution canadienne unique qui aiderait les entreprises à se relancer tout en introduisant l'IA dans leurs opérations. Je suis très fier de la façon dont nous trouvons des moyens innovants d'utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle. »

Au sujet de Nuvoola

Nuvoola est une société d'intelligence artificielle basée à Montréal, Chambly et Ottawa qui transforme et améliore les entreprises en utilisant des solutions qui s'intègrent aux infrastructures et aux systèmes de gestion existants. Notre plateforme LUKE AI utilise l'intelligence artificielle et les règles d'affaires pour faciliter la prise de décision en temps réel et suggérer des actions préventives qui non seulement optimisent, mais dépassent les objectifs opérationnels. Nuvoola est un membre du réseau des partenaires conseils AWS (APN), fournissant des solutions intégrées pour les secteurs de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et du transport.

Pour plus d'information sur LUKE AI pour la détection et la protection de la santé (HSP) ou autres solutions d'IA, contactez-nous par courriel à [email protected] ou visitez www.nuvoola.com

Au sujet des Services Web d'Amazon

Depuis 14 ans, les Services Web Amazon est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS propose plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), le mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (VR et AR), le développement, le déploiement et la gestion des médias et des applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf zones de disponibilité supplémentaires et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, y compris les start-ups qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agile et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, visitez aws.amazon.com.

À propos de Teledyne DALSA

Teledyne DALSA, une société de Teledyne Technologies, est un leader international de l'imagerie numérique haute performance et des semi-conducteurs avec environ 1000 employés dans le monde, dont le siège social est à Waterloo, Ontario, Canada. Créée en 1980, l'entreprise conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits et des solutions d'imagerie numérique, en plus de fournir des produits et services MEMS. Pour plus d'informations, visitez www.teledynedalsa.com.

