« Nous sommes heureux de renforcer ainsi notre relation avec Nuvation Energy. Ce partenaire détient une solide expérience en systèmes de stockage d'énergie, et cette entente stimulera la croissance de nos deux entreprises dans le marché du stockage d'énergie, en évolution rapide aujourd'hui », affirme Guillaume Hayet, pdg d'EVLO.

« Le secteur du stockage d'énergie connaît une croissance fulgurante. Nuvation est très bien placée pour répondre à une forte demande pour des projets clés en main avec la revente des systèmes de stockage d'énergie LFP d'EVLO, fiables et sécuritaires, qui intègrent d'ailleurs le régulateur de batteries de Nuvation. Le système EVLO 1000, avec sa stabilité thermique et chimique supérieure, met en évidence la profondeur de l'expertise technique d'EVLO. Nos équipes collaborent depuis des années, et cette entente de revente est une merveilleuse occasion d'approfondir davantage notre partenariat avec EVLO et Hydro-Québec », affirme Michael Worry, chef de la direction et chef de la technologie à Nuvation Energy



À propos de Stockage d'énergie EVLO

Établie au Québec (Canada), Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO est un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie ; l'entreprise offre des systèmes personnalisés de stockage d'énergie par batterie, des logiciels de commande, des services d'installation, d'inspection et de gestion de systèmes, ainsi que des programmes de recyclage en fin de vie. La gamme de produits de stockage d'énergie EVLO comprend des systèmes compacts de type commercial montés dans des armoires, et s'étend jusqu'à des équipements conteneurisés de grande capacité.

Pour en savoir plus : https://www.evloenergie.com/

À propos de Nuvation Energy

Nuvation Energy offre des régulateurs de batterie, des gestionnaires d'énergie et des services d'ingénierie aux fabricants de batteries et aux concepteurs de systèmes de stockage d'énergie. Nos produits et solutions sont conçus en fonction des normes des entreprises d'électricité et suivent en permanence l'évolution des besoins de l'industrie du stockage d'énergie. Notre siège social est implanté dans la Silicon Valley, en Californie, et nous avons aussi un centre de conception en stockage d'énergie à Waterloo, en Ontario (Canada).

Pour plus de détails : https://www.nuvationenergy.com



À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie.

Pour plus de détails : https://www.hydroquebec.com

