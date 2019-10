Nutrition Fit Plus, leader québécois du prêt-à-manger, ouvre officiellement sa deuxième usine à Dorval

L'entreprise québécoise crée plus de 75 emplois et poursuit sa croissance

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Nutrition Fit Plus, le leader québécois du prêt-à-manger livré à domicile, est fière d'annoncer l'ouverture officielle de sa deuxième usine de transformation à Dorval, sur l'île de Montréal, et la création de plus de 75 d'emplois. Ce nouvel espace de plus de 30 000 pieds carrés s'ajoute à la première usine située à Saint-Hyacinthe en Montérégie, décuplant ainsi la capacité totale de l'entreprise qui peut désormais produire plus de cinq millions de repas annuellement.

« Compte tenu du contexte de pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement, nous sommes très fiers d'avoir su attirer du personnel de qualité grâce à l'utilisation d'une variété de stratégies de recrutement porteuses et nous prévoyons reproduire ce succès afin de combler plus de 125 nouveaux postes au cours de la prochaine année », a déclaré Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Nutrition Fit Plus.

Nutrition Fit Plus mise sur une variété de stratégies, tant à l'externe qu'à l'interne, afin de recruter du personnel et de retenir les employés en place. Ces techniques incluent la sollicitation directe effectuée à divers endroits stratégiques comme les centres commerciaux, la mise en place d'un système de référencement à l'interne, une bonification incitative aux employés de production ainsi qu'un environnement de travail novateur doté d'aires de jeux et de détente.

« Grâce à cette nouvelle usine de transformation jumelée à notre capacité de recruter efficacement du personnel, nous serons ainsi en mesure de répondre à la demande toujours grandissante et de soutenir nos ambitieux projets de croissance à l'échelle canadienne. Nous visons à devenir le leader incontesté à l'échelle du pays en matière de plats préparés livrés à domicile qui sont à la fois santé et savoureux », a ajouté M. Plourde.

L'innovation étant au cœur du modèle d'affaires de Nutrition Fit Plus, l'entreprise vient également de mettre sur pied un laboratoire de recherche et développement afin de réinventer la collation santé et d'engranger de nouvelles parts de marché dans ce secteur en pleine croissance. L'usine de transformation de Saint-Hyacinthe a donc été convertie en boulangerie afin de produire l'intégralité des collations santé de l'entreprise.

Nutrition Fit Plus vise à devenir la plus importante entreprise du prêt-à-manger livré à domicile au Canada d'ici 2022 et prévoit franchir le cap des 100 millions de dollars de revenus d'ici les trois prochaines années. L'entreprise étudie la possibilité de faire son entrée en bourse au courant de l'année 2020.

À propos de Nutrition Fit Plus

Fondée en 2013, Nutrition Fit Plus est le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile. L'entreprise compte sur un réseau de livraison à l'échelle du Québec et de l'Ontario ainsi que sur une centaine de points de cueillette. Forte de plus de ses 100 employés œuvrant dans ses usines de transformation alimentaires situées à Saint-Hyacinthe et à Dorval, Nutrition Fit Plus rejoint ses 16 500 clients grâce à sa plateforme de vente en ligne et prépare près de 550 000 plats annuellement. Nutrition Fit Plus compte environ 60 000 abonnées Facebook et 26 000 abonnés Instagram.

