L'entente sera axée sur la mise au point de produits sûrs, efficaces et entièrement naturels pour le secteur émergent des psychédéliques

VANCOUVER, BC, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « société ») (TSXV: NUMI), une société visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondé sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques (PAP), a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de services de laboratoire avec Optimi Health Corp. (« Optimi »), qui travaille à créer une marque verticalement intégrée de produits de champignons fonctionnels axée sur le secteur de la santé et du bien-être, pour faire progresser la recherche et le développement liés aux champignons à psilocybine cultivés au Canada.

Grâce à cette entente, la première en son genre, Optimi pourra utiliser les laboratoires, le matériel, les services et l'expertise de Numinus Bioscience pour mettre au point des produits destinés au secteur émergent des psychédéliques. Optimi a déposé une demande d'exemption aux fins de recherche auprès de Santé Canada afin de mener des activités liées aux composés psychédéliques et, en attendant son approbation, entreprendra avec Numinus divers projets de recherche et de développement sur les champignons Psilocybe, les composés psychédéliques et les préparations.

« Nous sommes heureux de nous associer avec Optimi et son équipe chevronnée et passionnée afin de mettre au point des produits psychédéliques sûrs et efficaces et de faire progresser les initiatives dans ce domaine, explique Payton Nyquvest, PDG, fondateur et président du conseil d'administration de Numinus. La demande de produits naturels qui optimisent la santé mentale et les performances ne cesse de croître, et nous croyons que les produits à base de champignons contenant de la psilocybine peuvent offrir ces avantages. Nous avons hâte de travailler avec Optimi au développement de ce marché en pleine expansion. »

« Numinus est un partenaire idéal pour intensifier nos activités de recherche et mettre au point des produits à base de champignon Psilocybe et autres dérivés, ajoute Mike Stier, PDG d'Optimi Health Corp. Les laboratoires ultramodernes, le matériel spécialisé et l'expertise inégalée de Numinus en matière de recherche sur les psychédéliques joueront un rôle crucial dans la mise au point de produits sûrs, efficaces et naturels qui, nous en sommes convaincus, seront les produits phares de ce secteur. »

Aux termes de l'entente, Optimi versera un acompte ainsi que des frais pour les services reçus, qui seront déterminés et calculés en fonction des projets. Chaque projet sera considéré comme autonome et encadré par un énoncé de travail; certains tableront sur les résultats de projets précédents, alors que d'autres pourront être entrepris simultanément. De plus, Optimi émettra à Numinus 150 000 actions ordinaires entièrement payées et non cotisables du capital d'Optimi (chacune étant une « action ») le 4 janvier 2021, puis 150 000 actions à la fin du premier projet auquel les parties prendront part. Les actions seront assorties de restrictions de revente qui viendront à échéance quatre mois et un jour après la date d'émission.

Les laboratoires de Numinus Bioscience fournissent des services de culture, d'essais analytiques, d'étude et de développement de produits, ainsi que des services complémentaires dans le domaine des psychédéliques. L'entente avec Optimi entre en vigueur le 4 janvier 2021 et constitue l'une des premières occasions pour Numinus de générer des revenus provenant de parties indépendantes grâce à ses laboratoires de pointe et à son expertise scientifique, et avec l'autorisation d'utiliser des drogues et substances contrôlées.

À propos de Numinus

Numinus Wellness Inc. (TSXV: NUMI) est une société de santé mentale et de bien-être visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondé sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques, et ce, afin d'aider les gens à guérir et se sentir bien.

Numinus Health se consacre à délivrer des traitements innovants qui puissent traiter la santé physique, mentale et émotionnelle par le biais de cliniques et de services virtuels.

Numinus R&D mène des travaux scientifiques de mise en œuvre et exploite des partenariats pour tester et affiner les modèles optimaux de prestation de psychothérapie assistée par psychédéliques, ouvrant la voie à une utilisation courante approuvée dans les soins de santé mentale et de bien-être.

Numinus Bioscience se concentre sur le développement de méthodes de test et de formules efficaces pour un espace psychédélique en constante évolution. Les licences, l'expertise scientifique et les nouvelles technologies de Santé Canada facilitent l'innovation continue. Les services contractuels à forte capacité génèrent des revenus établis.

Apprenez-en plus sur numinus.ca, et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos d'Optimi Health

Optimi Health travaille à créer une marque canadienne verticalement intégrée de champignons fonctionnels, axée sur le secteur de la santé et du bien-être. La société a l'intention de cultiver, d'extraire, de traiter et de distribuer des souches de produits fongiques de haute qualité dans ses installations situées à Princeton, en Colombie-Britannique. Optimi entend cultiver et transformer des champignons fonctionnels dans le but de développer et vendre ces derniers, ainsi que les produits diététiques associés, directement aux consommateurs, mais aussi à des marques et distributeurs d'aliments naturels.

Pour en savoir plus : optimihealth.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur sont des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « viser », « anticiper », ou d'autres expressions semblables, ou leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi de mots ou d'énoncés selon lesquels certaines mesures, ou certains événements ou résultats « seront » ou « pourraient » se produire ou être réalisés. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des événements ou des développements considérablement différents des résultats, événements ou développements prévus et exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres, l'obtention et le maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des permis fédéraux, provinciaux, municipaux, locaux ou autres, et la capacité d'obtenir les approbations, licences et permis gouvernementaux nécessaires à l'exploitation et à l'expansion des installations de la compagnie; les changements apportés à la réglementation et aux politiques, tels que les modifications apportées aux lois et aux règlements applicables, y compris aux processus fédéraux et provinciaux de légalisation, en raison de la fluctuation de l'opinion publique, de la façon dont est perçue l'industrie de la marijuana à des fins médicales et à l'intention des adultes, des délais ou lenteurs bureaucratiques ou de toute autre raison; tous facteur ou développement susceptible de nuire à la croissance du marché; les antécédents limités de la compagnie en matière d'exploitation et de rentabilité; la dépendance à l'égard de la direction; le besoin de financement additionnel de la compagnie et les effets des conditions du marché financier et d'autres facteurs sur la disponibilité des capitaux; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis et mieux financés; et la nécessité de nouer et d'entretenir des alliances et des partenariats, y compris avec des entreprises de recherche et de développement, des clients et des fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Malgré les efforts de la compagnie pour cerner les principaux facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des mesures, des événements ou des développements considérablement différents de ceux qui ont été prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La compagnie ne s'engage pas à réviser les énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements sont disponibles à la suite d'événements futurs, de faits nouveaux ou de toute autre raison, sauf si les lois applicables l'exigent.

SOURCE Numinus Wellness Inc.

Renseignements: Dana Harvey, Directrice de la communication, Numinus Wellness Inc., [email protected]

Liens connexes

https://numinus.ca/