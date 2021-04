/NON DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

VANCOUVER, BC, le 26 avril 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « Société ») (TSXV : NUMI), une société de soins de santé mentale développant des traitements innovants et des thérapies assistées par psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes, a le plaisir d'annoncer que la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») a accepté d'inscrire à sa cote les 16 100 000 bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons de souscription ») émis dans le cadre du placement par prospectus de la Société annoncé précédemment et clôturé le 19 mars 2021.

Les Bons de souscription seront inscrits à la cote de la TSXV sous le symbole « NUMI.WT.C » dès l'ouverture des marchés le mardi 27 avril 2021.

Chaque Bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir, jusqu'au 19 mars 2023, une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 1,75 $. Les Bons de souscription ont été émis conformément aux conditions d'un acte de souscription daté du 19 mars 2021 (l'« Acte de fiducie sur les bons de souscription ») entre la Société et Odyssey Trust Company, et sont régis par ces mêmes conditions. Une copie de l'Acte de fiducie relatif aux bons de souscription est disponible en consultant le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com .

En outre, la Société annonce que le symbole boursier de ses bons de souscription d'actions ordinaires précédemment cotés sous le symbole « NUMI.WS » sera remplacé par « NUMI.WT.B » dès l'ouverture des marchés le lundi 26 avril 2021.

À propos de Numinus

Numinus Wellness (TSX-V; NUMI) permet aux gens de guérir et d'être en bonne santé grâce au développement et à la prestation de soins de santé mentale novateurs ainsi qu'à l'accès à des thérapies assistés par psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes. Le model Numinus Wellness, y compris la production psychédélique, la recherche et les soins cliniques, est à l'avant-garde d'une transformation visant à guérir, plutôt qu'à gérer, les symptômes de dépression, d'anxiété, de traumatisme, de douleur et de toxicomanie. Chez Numinus, nous dirigeons l'intégration des thérapies assistées par psychédélique dans la pratique clinique traditionnelle et construisons les bases d'une société plus saine.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'utilisation du produit de cette Offre. Bien que la Société estime, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment, car la Société ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les résultats et développements réels peuvent différer de façon importante de ceux envisagés dans ces déclarations. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont faites en date de ce communiqué et la Société n'assume aucune responsabilité de les actualiser ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux événements ou circonstances autres que ceux requis par la loi sur les valeurs mobilières applicables. La Société ne s'engage d'aucune façon à commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers concernant la Société, ses filiales, leurs titres ou leurs résultats financiers ou opérationnels respectifs (selon le cas).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NUMINUS WELLNESS INC.

Payton Nyquvest

Président, chef de la direction et président du conseil d'administration

SOURCE Numinus Wellness Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements : May Lee, gestionnaire des communications, [email protected]

