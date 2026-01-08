Ce partenariat favorisera une exploitation plus intelligente des sites au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan.

BOCA RATON, Floride, 8 janv. 2026 /CNW/ - NTT DOCOMO BUSINESS, Inc . a conclu une entente de distribution exclusive avec le chef de file de la gestion des sites aux États-Unis, 24/7 Software, Inc .

Ce partenariat permettra d'offrir sur ces marchés la plateforme infonuagique de 24/7 Software, qui prend en charge des opérations plus intelligentes dans les stades, les arénas et les sites commerciaux.

La plateforme unifie la gestion des incidents, les objets trouvés, les demandes des visiteurs et les opérations de maintenance en un seul système mobile, donnant aux équipes des renseignements en temps réel pour améliorer l'efficacité, la sécurité et l'expérience visiteur.

De plus, NTT DOCOMO BUSINESS proposera des intégrations avec l'infrastructure et les services existants des technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de fournir des solutions complètes.

1. Contexte

Le marché des stades s'est élargi; à mesure que les sites se développent et deviennent de plus en plus multifonctionnels, la complexité des tâches opérationnelles s'est accrue, l'efficacité devenant alors essentielle.

De nombreux sites utilisent actuellement des solutions disparates qui nuisent à l'optimisation et à l'analyse des données, avec comme résultat des efforts d'amélioration variables.

Alors que l'on s'attend à une augmentation de la pénurie de main-d'œuvre, il est évident que les employés doivent se tourner vers un emploi à valeur élevée dans le secteur de la numérisation opérationnelle.

NTT DOCOMO BUSINESS, qui a soutenu la transformation numérique dans les stades, les arénas et les hôtels, présentera 24/7 Software afin de renforcer l'efficacité opérationnelle.

2. Aperçu de 24/7 Software

24/7 Software est une plateforme de gestion des sites qui suscitent la confiance des principales ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord. Elle est conçue pour prendre en charge des structures opérationnelles multisites et multifournisseurs, ce qui permet une gestion centralisée de l'ensemble du cycle de vie des incidents.

À l'aide d'une application mobile, le personnel peut vérifier et mettre à jour l'état des incidents en temps réel, tandis que la salle de contrôle centrale surveille la progression. Les API permettent l'intégration à des systèmes externes pour automatiser la détection et la notification d'incidents.

Ces caractéristiques améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience client en réduisant d'environ 25 % le temps d'intervention en cas d'incident.

Le logiciel 24/7 Software offre les meilleures pratiques mondiales avérées pouvant être localisées et adaptées aux besoins particuliers des sites japonais.

3. Future Development

Fighters Sports & Entertainment Co., Ltd. ont déjà lancé la plateforme 24/7 Software au stade Es Con Field Hokkaido, au Japon, afin d'apporter des améliorations tangibles.

NTT DOCOMO BUSINESS aidera à établir un cadre de soutien localisé adapté aux besoins des organisations sportives et des exploitants de sites.

Au-delà de la mise en œuvre du système, NTT DOCOMO BUSINESS fournira des solutions complètes de stade intelligent comprenant la billetterie en ligne, les applications de communication et les TIC.

L'entreprise prévoit un élargissement aux arénas, aux sites commerciaux et aux projets de développement urbain, accompagné d'une expansion plus large du marché asiatique à l'étude.

« Nous sommes très heureux de nous associer à NTT DOCOMO BUSINESS pour offrir notre plateforme dans ces trois marchés qui partagent notre profonde passion pour le sport et le divertissement », a déclaré Justin King, vice-président exécutif, Ventes et Marketing, 24/7 Software, Inc. « En tant que chef de file mondial des technologies d'exploitation des sites, nous avons appris personnellement ce dont les organisations de classe mondiale ont besoin pour créer des expériences sécuritaires, efficaces et exceptionnelles. En collaboration avec NTT DOCOMO BUSINESS, nous nous réjouissons d'offrir des solutions novatrices axées sur les données qui améliorent la sécurité, l'expérience client et offrent une tranquillité d'esprit aux plus grandes propriétés du monde. »

