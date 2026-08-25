NOVOLECS met son expertise en électrotechnique et systèmes électriques de puissance au service du programme nucléaire EPR2

L'entreprise canadienne va contribuer à un programme Nouveau Nucléaire stratégique en France grâce à son savoir-faire dans les solutions électrotechniques de forte puissance pour les centrales nucléaires.

QUÉBEC, le 25 août 2026 /CNW/ -- NOVOLECS annonce un partenariat avec Arabelle Solutions, filiale du groupe EDF. Cette collaboration permettra de mettre à contribution l'expertise de NOVOLECS dans les gaines à barres blindées à phases isolées, connectant les bornes de l'alternateur à celles du transformateur élévateur de tension, un domaine hautement spécialisé où l'entreprise québécoise est déjà reconnue sur les marchés internationaux.

Forte de près de 50 ans d'expertise, NOVOLECS conçoit et fabrique des solutions électriques destinées à la production et à la distribution d'énergie. L'entreprise est active dans plusieurs secteurs, notamment l'hydroélectricité, le nucléaire et les énergies renouvelables. À partir de ses installations de Saint-Augustin-de-Desmaures, NOVOLECS dessert des clients au Québec, au Canada et à l'international.

Au cours de la dernière année, 70 % des ventes de NOVOLECS ont été réalisées sur les marchés internationaux. Ce partenariat avec Arabelle Solutions s'inscrit donc dans une trajectoire déjà bien établie, tout en marquant une étape importante dans le développement de l'entreprise auprès du plus grand acteur nucléaire européen.

« Contribuer à un programme d'une telle envergure est une grande fierté pour NOVOLECS et pour toute notre équipe. La confiance d'un partenaire de premier plan comme Arabelle Solutions, filiale du groupe EDF, représente une reconnaissance importante de notre savoir-faire et de la qualité du travail accompli par nos employés », a déclaré Sébastien Arcand, président-directeur général de NOVOLECS.

Le projet met en valeur une expertise spécialisée dans la conception et la fabrication de gaines à barres blindées refroidies par un système de ventilation forcée, permettant de transporter un courant nominal de 50 000 A, un domaine où NOVOLECS possède une expérience reconnue. L'entreprise a participé à plus de 300 projets de gaines à barres blindées au cours des 15 dernières années, dans 20 pays, dont 24 centrales nucléaires. Elle a également fourni des gaines à barres blindées originales ou contribué à des travaux d'augmentation de puissance sur plus de 35 réacteurs nucléaires en Amérique du Nord et en Europe.

La collaboration avec Arabelle Solutions témoigne d'une relation industrielle fondée sur la confiance mutuelle et la complémentarité des expertises. Elle permet à NOVOLECS de mettre son savoir-faire au service d'un projet énergétique majeur, tout en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement spécialisée mobilisant des fournisseurs établis au Québec et en France.

« Pour Arabelle Solutions, la réussite des grands projets Nouveau Nucléaire repose notamment sur la capacité de disposer dans la durée de partenaires industriels experts, fiables et engagés sur les plus hauts standards de sécurité et de qualité. L'accord conclu avec NOVOLECS permet à Arabelle Solutions d'établir un partenariat avec un expert mondialement reconnu dans le domaine des gaines à barres blindées. Il s'inscrit dans cette volonté de bâtir une chaîne d'approvisionnement robuste et performante au service de la filière nucléaire. », a déclaré Cédric Couffignal, Executive Vice President Nouveau Nucléaire chez Arabelle Solutions.

À propos de NOVOLECS

NOVOLECS est une entreprise québécoise spécialisée dans les solutions électriques industrielles. L'entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à des environnements industriels exigeants, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'électrification industrielle et des infrastructures critiques.

À propos d'Arabelle Solutions

Arabelle Solutions propose un large portefeuille de technologies et de services utilisés dans plus d'un tiers des centrales nucléaires dans le monde, et accompagne ses clients à travers le globe dans la production d'une électricité fiable, tout en les aidant dans leur transition vers un avenir bas carbone. La turbine à vapeur Arabelle est la plus avancée de sa catégorie, et l'entreprise propose des solutions de maintenance et de modernisation des îlots de turbines tout au long de leur cycle de vie, pour tous les types de réacteurs nucléaires - améliorant la production d'électricité, réduisant l'empreinte environnementale et diminuant les coûts d'exploitation. Le siège d'Arabelle Solutions est basé à Nanterre (France). L'entreprise compte 3 800 collaborateurs dans 16 pays et est une filiale du groupe EDF.

SOURCE Novolecs

Source média : Charles Robert, vice-président, MERCURE Conseil + Communication, 581-307-1268, [email protected]