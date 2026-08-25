L'entreprise canadienne renforce sa présence en Europe afin de se rapprocher de ses partenaires industriels et de soutenir sa croissance dans les secteurs stratégiques de l'énergie et des infrastructures critiques.

PARIS, le 25 août 2026 /CNW/ -- NOVOLECS annonce l'ouverture de NOVOLECS France, une étape importante dans le développement international de l'entreprise québécoise spécialisée dans les solutions électriques industrielles.

Cette nouvelle présence en France permettra à NOVOLECS de se rapprocher de ses partenaires européens, de renforcer sa capacité d'accompagnement sur le terrain et de poursuivre sa croissance dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'électrification industrielle, les infrastructures critiques et les grands projets industriels.

Pour NOVOLECS, cette implantation répond à une volonté claire : bâtir une présence durable en France et faciliter les échanges techniques avec les partenaires, les équipes d'ingénierie et les acteurs industriels engagés dans des projets de grande envergure.

« L'ouverture de NOVOLECS France s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre présence auprès de nos partenaires européens. Elle nous permettra d'être plus près des projets, plus près des équipes et plus près des besoins industriels auxquels nous pouvons contribuer par notre expertise », a déclaré Sébastien Arcand, président-directeur général de NOVOLECS.

Cette annonce témoigne également de la vitalité des liens économiques entre le Québec et la France, particulièrement dans les secteurs où l'expertise technique, la fiabilité industrielle et la capacité d'innovation sont essentielles.

NOVOLECS entend ainsi poursuivre son développement international tout en mettant de l'avant le savoir-faire industriel québécois dans des marchés hautement spécialisés.

Cette implantation permettra également à NOVOLECS de développer une présence locale porteuse d'occasions pour les talents français, notamment dans les fonctions liées à l'ingénierie, au soutien technique, à la gestion de projets et au développement des affaires. En renforçant son ancrage en France, NOVOLECS entend contribuer à l'écosystème industriel local tout en consolidant la croissance de l'ensemble du groupe, y compris ses activités québécoises.

À propos de NOVOLECS

NOVOLECS est une entreprise québécoise spécialisée dans les solutions électriques industrielles.

L'entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à des environnements industriels exigeants, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'électrification industrielle et des infrastructures critiques.

SOURCE Novolecs

Source média : Charles Robert, vice-président, MERCURE, Conseil + Communication, 581-307-1268, [email protected]