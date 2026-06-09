Novo Nordisk présente les comprimés de la formulation mise à jour de Rybelsus® au Canada pour les adultes atteints de diabète de type 2

Rybelsus ® (comprimés de sémaglutide) est le premier et le seul agoniste du récepteur du GLP-1 offert sous forme de comprimé qui est approuvé au Canada pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 1 .

La formulation mise à jour offre le même profil clinique établi, mais à des doses plus faibles, et elle est offerte sous forme de comprimés plus petits 1 .

Les adultes atteints de diabète de type 2 présentent un risque accru de complications cardiovasculaires graves, y compris de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral2.

MISSISSAUGA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui la disponibilité au Canada d'une formulation mise à jour de Rybelsus® (comprimés de sémaglutide), un médicament sur ordonnance utilisé par les adultes atteints de diabète de type 2. La nouvelle formulation offre le même profil clinique établi que la version actuelle, mais à des doses plus faibles, et elle est fournie sous forme de comprimés plus petits, ce qui peut s'avérer plus pratique pour certains patients. Rybelsus® est le premier et le seul agoniste du récepteur du GLP-1 sous forme de comprimé à être approuvé au Canada1.

comprimés Rybelsus® de 1,5 mg

« Les personnes atteintes de diabète de type 2 veulent des options de traitement qui sont efficaces et qui s'intègrent à leur quotidien », a déclaré Iain Graham, directeur général de Novo Nordisk Canada. « Cette formulation mise à jour de Rybelsus® offre le même profil clinique établi, mais dans un plus petit comprimé d'agoniste du récepteur du GLP-1 et elle témoigne de notre engagement à améliorer les options de traitement pour les Canadiens. »

La formulation mise à jour est conçue afin que l'organisme absorbe le sémaglutide plus efficacement, de sorte que des doses plus faibles produisent le même effet clinique que la formulation originale. Les nouvelles options posologiques qui sont offertes sont 1,5 mg, 4 mg et 9 mg, plutôt que 3 mg, 7 mg et 14 mg de la formulation originale. De plus, les nouveaux comprimés sont plus petits.



Les personnes qui prennent actuellement Rybelsus® ont la possibilité de passer à la formulation mise à jour avec l'aide de leur professionnel de la santé. Les doses équivalentes sont présentées ci-dessous.

Formulation initiale Nouvelle formulation optimisée 3 mg 1,5 mg 7 mg 4 mg 14 mg 9 mg

L'autorisation d'utilisation de la formulation mise à jour par Santé Canada a été appuyée par une étude de bioéquivalence menée auprès de 546 participants en santé. L'étude a révélé que les nouvelles doses des comprimés offrent une exposition au sémaglutide comparable à celle offerte par la formulation originale, ce qui démontre leur équivalence sur les plans de l'innocuité, de l'efficacité et de l'administration.

L'absorption plus efficace de la formulation mise à jour est liée aux changements touchant les ingrédients inactifs du comprimé, ce qui permet d'abaisser les doses tout en préservant le profil clinique établi du médicament.

À propos de Rybelsus® (comprimés de sémaglutide)1

Rybelsus® est le premier et le seul analogue du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) offert sous forme de comprimé au Canada pour traiter le diabète sucré de type 2 et qui est indiqué en monothérapie lorsque la metformine est jugée inappropriée en raison d'une intolérance ou de contre-indications. Santé Canada a approuvé Rybelsus® en avril 2020 comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à un programme d'exercice afin d'améliorer la maîtrise de la glycémie chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2. En 2026, l'approbation par Santé Canada a été accordée pour Rybelsus® pour la réduction du risque d'événements cardiovasculaires (CV) indésirables majeurs (décès d'origine CV, infarctus du myocarde non mortel ou AVC non mortel) chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2 et d'une maladie cardiovasculaire ou présentant un risque élevé de développer ces affections.

À propos de Novo Nordisk

Fondée en 1923, Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé et dont le siège se situe au Danemark. Forts de notre héritage dans le domaine du diabète, nous avons pour objectif de susciter le changement et de vaincre les maladies chroniques graves. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 67 900 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans quelque 170 pays. Pour en savoir plus, visitez novonordisk.ca , Facebook, Instagram, X, LinkedIn et YouTube .

___________________ 1 Novo Nordisk Canada Inc. (31 décembre 2025). Monographie de RYBELSUS® (comprimés de sémaglutide) 2 Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in High-Risk Type 2 Diabetes. McGuire DK, Marx N, Mulvagh SL, et al.; SOUL Study Group. N Engl J Med. Publié en ligne le 29 mars 2025. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2501006

SOURCE Novo Nordisk Canada Inc.

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