LA VILLE DE QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW/ - Novik, l'une des marques de Produits de Construction Derby, enrichit sa famille de produits NovikShake de trois nouvelles couleurs intégrées très tendance : Vert Brunswick, Gris Coventry et Bleu Windsor. Ces dernières habilleront les gammes Bardeau classique, Bardeau rustique, Demi-rond Perfecto Nordique et Bardeau Signature 8' de NovikShake. En voici la description :

Vert Brunswick - un vert profond nuancé d'une touche de vert sauge. Cette couleur restitue toute l'atmosphère paisible de la nature et des grands espaces et s'assortit idéalement à des éléments rustiques en bois et en pierre.

Gris Coventry - un gris moyennement foncé à la teinte ni trop chaude, ni trop froide. Gris neutre, Coventry Gray incarne l'équilibre délicat entre le pâle et le foncé et résistera à l'épreuve du temps, qu'on l'utilise comme couleur accent ou comme couleur dominante.

Bleu Windsor - un bleu sophistiqué qui respire le style et la confiance. Inspiré par la mer et le ciel, Bleu Windsor est un bleu majestueux qui agrémentera à la perfection la maison de vos rêves.

« Nous sommes ravis d'élargir notre éventail de nouvelles couleurs tendance dans toutes nos gammes de produits NovikShake », a déclaré Amber Skymer, principale gestionnaire de produits pour Produits de Construction Derby. « Nos recherches approfondies nous ont permis de cerner ces trois couleurs magnifiques, que nous avons le grand plaisir de mettre en marché. Nous croyons fermement qu'elles reflètent les tendances du marché et qu'elles répondent aux souhaits des consommateurs. »

Ces trois nouvelles teintes, qui s'ajoutent aux couleurs Grains de café, Gris héritage, Gris Rockaway, Sable naturel et Blanc, portent à huit le nombre de couleurs intégrées dont bénéficient tous les profils NovikShake. Un certain nombre de profils NovikShake comptent également six couleurs peinturées et cinq couleurs StainNaturalMC.

Tous les profils NovikShake offrent la chaleur et le charme authentiques de la texture du bois, sans exiger l'entretien fastidieux qui caractérise celui-ci. Suffisamment légers pour être installés par une seule personne avec des outils traditionnels, les panneaux NovikShake se montent en toute simplicité sans nécessiter de peinture, de teinture ni de calfeutrage. Les produits NovikShake résistent à l'humidité et ne subissent aucun pourrissement, gauchissement, fendillement, gonflement ou rétrécissement. En prime, ils n'exigent pratiquement aucun entretien et conservent leur beauté pendant des années.

Les profils NovikShake offerts peuvent varier selon l'endroit. Visitez www.novik.com pour en savoir plus ou communiquez avec votre distributeur Novik.

À propos de Novik

NovikStone® et NovikShake®, les deux marques Novik, sont des matériaux de construction extérieurs révolutionnaires fabriqués par Produits de Construction Derby à Québec, au Canada. Les produits Novik sont des revêtements complémentaires en vinyle, tandis que la marque Novik est axée sur le marché du bricolage et est vendue dans les réseaux de vente au détail de produits de rénovation. Tous les produits Novik résistent à l'humidité, ce qui en fait une solution de choix pour habiller les pignons, la ligne de toiture et les applications en contact avec le sol. De plus, ils s'installent facilement et conviennent parfaitement à des extérieurs en matériaux mixtes. NovikShake propose également la série novatrice de couleurs StainNaturalMC, une véritable évolution dans le secteur des couleurs translucides et des textures, qui restitue toute la richesse du cèdre teint.

SOURCE Derby Building Products

Renseignements: CONTACT : Maureen Murray, (973) 993-1570, [email protected]