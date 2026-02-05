Déjà présente sous Hamster, Novexco ajoute trois nouvelles bannières et double son nombre de marchands et d'emplacements à travers le Canada.

LAVAL, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Novexco Inc. annonce l'ajout des 90 marchands de Canadian Workplace Solutions Inc. (CWS) et de Guild Stationers Ltd. à son réseau. Cette étape structurante renforce la position de Novexco comme principal distributeur pancanadien de fournitures et de services pour le bureau à propriété canadienne et confirme sa capacité à rivaliser avec les groupes internationaux tout en soutenant l'achat local.

À la suite de cet ajout, Novexco compte désormais près de 140 membres, avec 220 emplacements à travers toutes les provinces, plus de 4 000 employés et des ventes combinées de 750 millions de dollars. Le réseau s'appuie également sur plus de deux millions de pieds carrés d'espace d'entreposage, formant ainsi l'écosystème le plus structuré et influent du secteur au Canada.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des grands réseaux mondiaux et la transformation rapide des milieux de travail, cette décision vise à renforcer durablement la compétitivité des entreprises canadiennes grâce à la force du regroupement et à un modèle national ancré dans les réalités régionales.

« Cette décision représente bien plus qu'une croissance organisationnelle. Elle reflète notre conviction que l'avenir de l'industrie passe par des regroupements intelligents, capables de conjuguer portée nationale et enracinement local », souligne M. Denis Mathieu, président et chef de la direction chez Novexco.

Un acteur canadien d'envergure nationale

Avec l'arrivée des marchands de CWS et de Guild Stationers, Novexco renforce sa présence dans l'ensemble du pays. Son modèle de gouvernance et de prise de décision, basé au Canada, lui permet d'offrir une capacité nationale comparable à celle des grands joueurs internationaux, tout en demeurant étroitement connectée aux réalités économiques et opérationnelles des régions qu'elle dessert.

Le réseau Novexco repose maintenant sur plusieurs bannières complémentaires. Hamster, tout en étant reconnu localement, agit comme pilier national du regroupement, tandis que Basics et Office Plus proposent une offre accessible et efficace pour les besoins courants des organisations. Office Pro, appartenant au groupe Guild Stationers, rassemble pour sa part des marchands régionaux reconnus pour leur proximité et leur service personnalisé, contribuant à l'ancrage local du réseau à travers le pays.

Un modèle d'affaires unique au pays

La force de Novexco repose sur un modèle d'affaires hybride et distinctif. « Novexco possède une présence nationale solide, appuyée par des centres de distribution stratégiquement situés, permettant de servir efficacement les entreprises pancanadiennes et les institutions; et une force locale authentique, incarnée par des marchands indépendants présents à travers le Canada », souligne M. Éric Brassard, président du conseil d'administration de Novexco. « Leur enracinement dans leur communauté, leur proximité avec la clientèle et leur engagement constituent un avantage concurrentiel incomparable. Les marchands indépendants, dont plusieurs sont établis depuis plus de 50 ans, sont justement au cœur de ce modèle d'affaires unique et de notre succès collectif », ajoute-t-il.

L'arrivée des marchands de ces entreprises s'inscrit dans une approche de consolidation positive, axée sur la collaboration et la création de valeur collective. Les marchands demeurent indépendants, mais bénéficient d'un réseau d'entrepôts national garantissant la livraison partout au Canada, d'un pouvoir d'achat accru et d'une capacité renforcée à servir leurs marchés respectifs.

Des retombées concrètes pour les clients et les partenaires

Pour les clients et les partenaires de Novexco, cette force collective se traduit par une offre plus compétitive, une meilleure disponibilité des produits et un service de proximité appuyé par une logistique nationale performante. Le regroupement contribue également à une plus grande résilience du secteur grâce à des chaînes de distribution mieux coordonnées et moins dépendantes d'infrastructures étrangères.

Préparer l'avenir de l'industrie au Canada

Au-delà de cette étape de croissance, Novexco poursuit une vision à long terme axée sur la durabilité et l'adaptation aux transformations du marché. L'entreprise continue d'investir dans la modernisation de ses services afin de répondre à l'évolution des besoins des milieux de travail et d'assurer la pérennité d'un modèle canadien fort.

« Les tensions commerciales actuelles rappellent l'importance de soutenir les entreprises d'ici. Notre responsabilité est de mobiliser les entreprises canadiennes et nos institutions à faire affaire localement, et nous amorçons ce travail de façon proactive », conclut M. Brassard.

À propos de Novexco Inc.

Fondée en 1996 et sous propriété de ses marchands membres, Novexco est le plus grand distributeur de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier de bureau appartenant à 100 % à des Canadiens. Depuis 2018, ses activités de ventes commerciales nationales, de commerce électronique ainsi que 109 de ses membres ont été regroupés sous la marque Hamster®. Novexco sert aussi des milliers de revendeurs canadiens par sa division S. P. Richards. Novexco approvisionne sa clientèle à partir de ses six centres de distribution situés à Surrey BC, Calgary AB, Brampton ON, Laval QC, Longueuil QC, Dartmouth NS. Novexco est membre du Club Platine des entreprises les mieux gérées au Canada. www.novexco.ca

À propos de Canadian Workplace Solutions et de Guild Stationers Ltd.

Depuis le 1er janvier 2023, Canadian Workplace Solutions avec ses 35 membres est issue de la fusion des groupes d'achats détenus par des concessionnaires Basics Office Products Ltd., fondé en 1976, et CIS Office Express Inc., fondé en 1978. Ensemble, avec leur principal actionnaire Guild Stationers qui regroupe 55 membres, ils comptent 147 emplacements à travers le Canada. Ils se spécialisent dans les produits de bureau pour le secteur B2B, incluant les technologies, les fournitures pour installations et le mobilier. Pour en savoir plus, visitez les sites www.canadianworkplacesolutions.ca et www.guildstationers.com .

