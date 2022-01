Cet accomplissement résulte du travail rigoureux et appliqué par l'équipe d'experts au cours des dernières années. Cette désignation est une marque de confiance, mais surtout une reconnaissance de la qualité des projets livrés par Novatize.



La firme s'est impliquée dans plus de 50 projets sur Shopify et Shopify Plus. Ces réalisations de la firme démontrent l'expertise et l'implication significative pour le succès de ses clients. Le nombre d'employés de l'équipe de développement a triplé dans la dernière année et la firme a fait l'acquisition de talents stratégiques pour assurer la croissance et la bonification de l'offre de services.

«Pour l'équipe de Novatize, cette nomination représente une belle tape dans le dos. On est choyés d'avoir été sélectionné par Shopify, c'est un leader mondial en commerce électronique. Shopify a révisé nos projets et grâce à la qualité du travail présenté par l'équipe, ils nous ont nommé comme partenaire Plus. On est vraiment fiers! » François-Jérôme Gosselin, Président chez Novatize

Engagement envers la clientèle de Novatize

Les principaux clients Shopify Plus avec lesquels Novatize travaille, évoluent dans plusieurs industries et la firme les accompagne à différents niveaux de leur stratégie en commerce électronique. Parmi les réalisations de Novatize, on retrouve entre autres: Solios, Oatbox, Lambert, KaseMe, Tero ainsi que Bradörf & Origa.

« L'équipe chez Novatize a rapidement compris nos besoins pour une croissance rapide à l'international. Nous sommes très heureux d'être soutenus par une équipe compétente et proactive. Nous considérons Novatize comme une extension intégrale à l'équipe KaseMe. » Gabriel Bolduc, Co-Fondateur, Directeur Finances & Opérations - KaseMe

Partenariat et évolution

En tant que partenaire Shopify Plus, Novatize accède désormais à un service privilégié pour leur clientèle. Novatize renforce sa position de leader en conception de commerce électronique au Québec. C'est un jalon important dans la croissance et l'évolution de Novatize.

