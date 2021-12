Lors d'une cérémonie virtuelle organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal et le Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent ( Centre ABC ), Novatek et Espoir pour la démence ont été reconnus pour leurs activités de bénévolat tout au long de l'année et depuis le début de la pandémie. Connaissant les effets négatifs que l'isolement peut avoir sur la population âgée, les deux organisations ont répondu rapidement aux besoins de leur communauté en recueillant des fonds pour obtenir des iPad et des tablettes et en faire don aux établissements de soins pour personnes âgées. De plus, les deux entreprises ont orchestré la collecte de centaines de sacs d'épicerie remplis de denrées alimentaires qui améliorent la santé du cerveau et leur livraison à travers la communauté.

« Je suis particulièrement fier de notre personnel qui s'est impliqué pendant la pandémie de COVID-19, l'un des plus grands défis auxquels nous ayons jamais été confrontés. Il est venu en aide à nos aînés en leur fournissant des centaines de iPad, de tablettes intelligentes et d'ordinateurs portatifs pour qu'ils restent en contact avec leur famille et leurs proches alors qu'ils devaient s'isoler », a déclaré Parsa Famili, président de Novatek International et d'Espoir pour la démence.

Mettant l'accent sur le traitement et la prévention de la démence et d'autres troubles cognitifs, Novatek et Espoir pour la démence se sont donné pour mission de rendre la détection précoce et le dépistage cognitif de routine partie intégrante des soins standards du système de santé canadien. Une pétition a également été lancée en décembre, demandant au gouvernement fédéral du Canada de faire de la prévention une priorité nationale dans le domaine des soins de santé. Vous trouverez la pétition au lien ci-dessous :

https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-3698.

À propos de Novatek International

Depuis 1996, Novatek International sert des entreprises pharmaceutiques et des fabricants de vaccins du monde entier et leur fournit des solutions logicielles qui leur permettent de gérer leurs processus de qualité et de fabrication. En s'appuyant sur les principes fondamentaux de l'exploitation de la technologie et des données pour maintenir un état préventif, Novatek a veillé à ce que ses objectifs de philanthropie d'entreprise demeurent les mêmes. Espoir pour la démence a été lancé dans le but de soutenir le diagnostic, le traitement et la prévention de la démence et d'autres troubles cognitifs. Apprenez-en plus sur Novatek en visitant le https://ntint.com. Pour en savoir plus sur Espoir pour la démence, visitez le https://hopefordementia.org/.

À propos du Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent inc. (Centre ABC)

La mission du Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent inc. est de promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et de susciter une réponse aux besoins de la communauté. Pour en savoir plus, visitez le https://www.centreabc.org/fr/.

