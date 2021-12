Cette annonce fait suite à l'acquisition par Master de (VAD) basé aux États-Unis et de ses trois filiales, Virginia Air Distributors, Allied HVAC Distributors et South Carolina Air Distributors la semaine dernière. Cette avancée marque l'expansion de l'entreprise sur le marché américain, après une expansion réussie au Canada, d'un océan à l'autre.

« Bâtir de grandes entreprises prend du temps, des ressources et des partenariats solides. Le véhicule de continuation témoigne de notre engagement indéfectible à fournir à Master les ressources et la force de frappe nécessaires pour réussir sa prochaine phase de croissance », a déclaré Jacques Foisy, président du conseil d'administration et directeur associé chez Novacap. « Au fil des ans, nous avons entretenu des relations étroites avec les entrepreneurs et leurs entreprises. Les véhicules de continuation nous permettent d'élargir nos ambitions stratégiques et d'assurer une croissance de façon disciplinée. Nous avons hâte de développer une valeur à long terme avec Master alors qu'ils réalisent toute la portée de leur ambition. »

Fondée en 1952, Master est un chef de file canadien dans l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération. À la suite de l'investissement de Novacap dans Master en 2014, la société a quadruplé ses revenus, totalisant plus de 1 milliard de dollars annuel, et a élargi ses activités au Canada et, plus récemment, aux États-Unis.

L'entreprise compte aujourd'hui 1 250 employés, 68 succursales et cinq centres de distribution au Canada et aux États-Unis. Elle est reconnue pour son expertise technique approfondie, son approche axée sur la satisfaction client et son vaste inventaire auprès de plus de 1 400 fournisseurs.

« Master s'engage à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché nord-américain des CVCA/R extrêmement segmenté. Aujourd'hui, en partenariat avec Novacap, la société met en œuvre son plan stratégique visant à doubler ses activités au cours des cinq prochaines années en augmentant sa présence au Canada et aux États-Unis grâce à une croissance continue et à des acquisitions organiques », a déclaré Louis St-Laurent, chef de la direction de Master. « Nous sommes fiers de la culture d'entreprise de Master : notre approche commerciale nous distingue de nos pairs et nous positionne en tant que partenaire privilégié pour les entrepreneurs qui cherchent à grandir avec une équipe d'experts dévoués à leurs côtés. »

« Nous avons travaillé main dans la main avec Master au cours des sept dernières années, transformant l'entreprise d'un leader régional au plus grand distributeur de CVC/R au Canada », a déclaré Jean-Francois Routhier, associé principal chez Novacap et président du conseil d'administration du groupe. « Ce partenariat renouvelé ouvre la voie à notre deuxième phase de croissance, car nous visons à devenir le plus grand distributeur indépendant de produits CVC/R en Amérique du Nord. Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations avec Master et nous ne pouvions pas être plus enthousiastes par les perspectives de l'équipe et de l'entreprise. »

« Nous sommes heureux de travailler avec un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan pour aider à faciliter une transaction stratégique qui fournit du temps et des capitaux supplémentaires pour la croissance continue de Master. Nous sommes ravis que ce soit la deuxième occasion que nous ayons eue de nous associer à Novacap dans une transaction de ce type", a déclaré Thom Spoto, directeur général de Goldman Sachs Vintage Funds. »

Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi à titre de conseiller exclusif et d'agent de placement pour le véhicule de continuation. Davies, Ward, Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. et Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l. ont agi à titre de conseillers juridiques.

À propos du Groupe Master

Chef de file dans le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, le Groupe Master célèbrera son 70e anniversaire en mars 2022. Nommé l'une des entreprises les mieux gérées au Canada depuis 2010, Master est le plus important distributeur de CVAC-R au Canada et est maintenant un acteur significatif aux États-Unis. L'entreprise emploie maintenant 1 250 personnes dynamiques et dévouées qui desservent l'industrie dans 68 succursales et 5 centres de distribution partout au Canada et dans le Nord-Est des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.master.ca .

À propos de Novacap

Fondé en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, des Services Financiers et récemment Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez: www.novacap.ca.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Yasmine Sardouk | NOVACAP | +1(514)-299-1669 | [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca