La transaction ramène Logibec sous propriété canadienne

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, est fière d'annoncer en partenariat avec Investissement Québec l'acquisition de Logibec, une entreprise montréalaise de logiciels de soins de santé. La transaction ramène Logibec sous propriété canadienne.

Fondée en 1982, Logibec est l'une des plus grandes entreprises de technologie des soins de santé au Canada et se consacre entièrement à contribuer à l'amélioration de la prestation des soins aux patients et à aider les gestionnaires de soins de santé dans leurs activités quotidiennes grâce à la technologie.

« Nous sommes reconnaissants du soutien enthousiaste de Novacap et de ses partenaires dans cette transaction qui non seulement ramène notre entreprise sous propriété canadienne, mais nous positionne également pour notre développement en dehors de l'Amérique du Nord », a déclaré Marc Brunet, Président et chef de la direction de Logibec.

« Notre plus récente percée sur les marchés étrangers confirme que Logibec a investi dans les bons secteurs de croissance tels que les solutions de gestion de données. L'équipe de Novacap comprend notre héritage canadien et est bien placée pour nous soutenir dans notre prochaine phase de croissance ».

« Novacap s'est donné comme mission de favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation ici même au Québec, et Logibec en est l'incarnation depuis sa création », a déclaré Pascal Tremblay, président, chef de la direction et associé directeur de Novacap. « Novacap a une longue histoire de partenariats fructueux avec les entreprises canadiennes en les aidant à se développer de manière significative. Nous sommes très heureux de diriger cet investissement aux côtés d'Investissement Québec et de la direction de Logibec, un fournisseur-clé de solutions informatiques et logicielles pour l'écosystème canadien des soins de santé, et de soutenir l'entreprise dans son expansion internationale ».

« Logibec collabore depuis de nombreuses années avec des commanditaires de capitaux privés, et en tant que leurs nouveaux partenaires, nous sommes ravis de soutenir les initiatives de croissance de la direction et de contribuer à l'amélioration des soins de santé en apportant des solutions novatrices sur le marché », a déclaré Éric Desrosiers, associé senior, Novacap. « Notre groupe d'investisseurs s'engage à fournir à Logibec toutes les ressources dont elle a besoin pour développer de nouvelles solutions et étendre sa présence dans de nouvelles zones géographiques ».

« L'investissement que notre gouvernement réalise dans Logibec est stratégique pour la position du Québec dans ce secteur très compétitif. Il permettra à l'entreprise de se maintenir parmi les chefs de file des systèmes d'information destinés au secteur de la santé et des services sociaux. L'entreprise pourra ainsi se concentrer sur la mise au point de solutions essentielles à la qualité des soins offerts aux patients, en particulier dans les hôpitaux », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Nous sommes fiers d'être partie prenante de cet important investissement qui contribue à ramener la propriété de Logibec au Québec et à consolider la vitalité de notre écosystème des technologies de l'information au service du secteur de la santé. Depuis plus de quatre décennies, l'entreprise déploie son expertise dans nos établissements de santé et se distingue par ses technologies de pointe. Aux côtés de solides partenaires financiers comme Novacap, Investissement Québec entend continuer d'appuyer les acteurs et les secteurs-clés de notre économie, afin de faire rayonner notre savoir-faire et faire croître nos investissements et nos exportations. » a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., Ernst Young S.E.N.C.R.L., Tectonic Advisory Services Inc, Crosslake Technologies, LLC et Financière Banque Nationale Inc. ont agi comme conseillers de Novacap.

Logibec était auparavant une société en portefeuille de GI Partners.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos de Logibec

Basée à Montréal, au Canada, depuis près de 40 ans, Logibec déploie des systèmes d'information qui couvrent les besoins cliniques, opérationnels et d'affaires des établissements de santé. Les clients de Logibec ont également la possibilité de s'améliorer et d'innover en utilisant notre gamme de solutions analytiques et de services de conseil à la fine pointe de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez le site www.logibec.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Novacap: Alexandra Troubetzkoy, NOVACAP, +1 450-651-5000 poste 291, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca