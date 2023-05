SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est fier d'annoncer que la Société de transport de Montréal (STM) à titre de société mandataire, en collaboration avec l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), lui a octroyé un contrat pour une commande de base de 339 LFSe+, avec 890 unités en option. Le LFSe+ est le modèle d'autobus électrique à grande autonomie de 12 mètres (40 pieds) de Nova Bus. La valeur de l'entente pour la commande de base est de 583 millions $ CA et la valeur de la commande en option est de 1 531 millions $ CA, pour une valeur maximale potentielle de près de 2 114 millions $ CA. Les autobus seront livrés sur une période de trois ans à partir de 2025. Ce contrat représente l'une des plus importantes commandes d'autobus électriques de l'histoire en Amérique du Nord.

Le LFSe+ est le modèle d’autobus électrique à grande autonomie de 12 mètres (40 pieds) de Nova Bus. (Groupe CNW/Nova Bus)

Ce jalon reflète la volonté du gouvernement québécois d'électrifier le transport en commun avec pour objectif que d'ici 2030, 55% des autobus circulant sur les routes au Québec soient électriques et que tous les nouveaux achats d'autobus soient entièrement électriques dès 2025. Plusieurs plans d'électrification ont déjà vu le jour et Nova Bus est ravi d'être le partenaire de choix dans cette transition.

Nova Bus est heureux d'avoir participé activement aux développements entourant la transition vers l'électromobilité, ainsi que de faire partie d'un écosystème de partenaires engagés dans ce projet de société. Cette transition vers le transport durable permettra au Québec de solidifier sa position de chef de file dans la lutte aux changements climatiques et dans le développement de l'économie verte de demain.

Cet appel d'offres de l'ATUQ a été lancé au nom de 9 sociétés de transport en commun et un organisme public de transport en commun au Québec, soit la Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de la Capitale (RTC), le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Lévis (STL), la Société de transport de l'Outaouais (STO), la Société de transport de Sherbrooke (STS), le Service de Transport en Commun de Trois-Rivières (STTR), la Société de transport du Saguenay (STS) et exo.

Grâce à sa grande autonomie, à ses faibles coûts d'entretien, ainsi qu'à l'élimination de toute émission de polluants et de gaz à effet de serre (GES), le LFSe+ est un véhicule de premier choix pour la transition vers le transport en commun durable. Le LFSe+ représente une solution de mobilité intelligente combinant la plateforme LFS de Nova Bus, une structure durable, éprouvée et favorisant l'accès aux personnes à mobilité réduite, et les dernières avancées technologiques en matière d'électromobilité et de sécurité.

Les châssis des LFSe+ liés à cette commande seront construits à Saint-François-du-Lac et les autobus seront assemblés à l'usine de Saint-Eustache, au Québec.

« Nova Bus est très fier d'être un partenaire de longue date de l'ATUQ et de ses membres : nous avons livré plus de 6 000 autobus au Québec depuis 1997 », a affirmé Ralph Acs, président de Nova Bus. « Nous sommes honorés de poursuivre cette collaboration en accompagnant les sociétés de transport québécoises dans leur transition vers l'électromobilité et de faire partie de cette nouvelle page d'histoire que nous écrivons ensemble pour contribuer collectivement à la lutte aux changements climatiques. »

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

