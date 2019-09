Nova Bus livre deux autobus électriques à Vancouver dans le cadre du projet CRITUC

« Nova Bus est un leader canadien dans le marché de l'électromobilité et nous sommes honorés de participer au programme CRITUC, le premier du genre au monde. Nous sommes heureux que notre expertise soit reconnue et, surtout, que nous puissions contribuer aux multiples efforts mis en place dans le but de réduire les gaz à effet de serre, tout en offrant aux passagers de TransLink à Vancouver des autobus de qualité, fiables, sécuritaires et écologiques », déclare Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Nova Bus afin de présenter les premiers autobus électriques à batterie dans l'Ouest canadien », ajoute le Président directeur général de TransLink, Kevin Desmond. « Ce partenariat soutenu permettra de prendre les devants dans l'électrification du transport dans le monde entier. »

La collaboration entre Nova Bus et le CRITUC a débuté en 2016 dans l'optique d'aider les municipalités à tirer le meilleur parti des investissements majeurs requis pour le transport en commun électrique, notamment en rendant compatibles entre eux les autobus électriques et les bornes de recharge des fabricants. L'objectif est de normaliser les infrastructures et les équipements dans une certaine mesure afin d'offrir une plus grande flexibilité aux sociétés de transport.

« Toute l'industrie a les yeux rivés sur le Canada. Ce lancement consolide le positionnement du Canada comme leader mondial de l'électrification du transport avec le tout premier système de recharge interopérable. Les investissements qui ont mené à la réalisation de ce projet permettront à TransLink et au Canada d'atteindre leurs objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) par l'innovation technologique », conclut Josipa G. Petrunic, directrice exécutive et PDG du CRITUC.

À propos du Nova Bus LFSe

Conçu sur la plate-forme LFS éprouvée, le Nova Bus LFSe est doté d'un système de propulsion qui n'émet aucune émission de GES et offre une meilleure expérience usager par sa conduite plus silencieuse et plus douce. La recharge super rapide et entièrement automatique des batteries permet de conserver un niveau d'efficacité élevé. Le Nova Bus LFSe s'est illustré en toutes circonstances lors d'épreuves représentant l'ensemble des conditions météorologiques envisageables en Amérique du Nord.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus électriques et hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro Mobilité, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus fait partie du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

Pour plus de renseignements concernant ce programme, consultez le site web du CRITUC au www.cutric-crituc.org.

