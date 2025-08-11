MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Nova Bus, chef de file canadien dans la fabrication d'autobus électriques et membre du groupe Volvo, a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment remporté un contrat pour la production des 120 premiers autobus urbains entièrement électriques LFSe+ pour Calgary Transit. L'essentiel de la production débutera en 2027 dans les usines 100% canadiennes de Nova Bus.

« Nous sommes très honorés et fiers que notre partenariat de plus de 15 ans avec Calgary Transit se poursuive avec ces autobus Nova Bus 100 % électriques. Ceux-ci viendront compléter le parc actuel d'autobus Nova Bus au GNC (gaz naturel compressé) et diesel qui assurent quotidiennement le transport en commun pour les habitants de cette grande ville canadienne. Cette réalisation est remarquable et démontre notre engagement commun en faveur de l'innovation et de la durabilité, pour le bien-être de la collectivité », a déclaré Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

L'attribution de ce contrat à Nova Bus s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Calgary Transit à améliorer son service et à atteindre son objectif de décarbonisation de son réseau de transport en commun. Cet investissement soutenu par le gouvernement fédéral permettra d'augmenter la taille de son parc d'autobus, tout en diversifiant ses modes de propulsion en transport collectif et en réduisant les coûts à long terme.

Les autobus urbains LFSe+ propulsent l'avenir des transports publics durables

L'autobus urbain LFSe+ offre une expérience de transport en commun 100 % électrique, avec des accessoires entièrement électrifiés et répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de véhicules électriques à batterie. Présente dans de nombreuses villes phares d'Amérique du Nord, cette solution de transport fiable et durable incarne l'excellence, entre autres à Vancouver, Halifax, Banff, Regina, Saskatoon, Toronto, Ottawa et la ville de Québec, ainsi qu'à New York, Houston, San Francisco et Milwaukee. Équipés de deux options de recharge, les autobus LFSe+ peuvent utiliser la recharge aérienne via un pantographe ainsi qu'un système de branchement grâce à deux prises situées de chaque côté de l'autobus, garantissant une adaptabilité totale aux infrastructures de recharge existantes et facilitant une planification efficace des itinéraires.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

Pour plus d'informations : Christos Kritsidimas, Vice-président, Affaires publiques et Communications, Nova Bus, Téléphone : +1 (438) 350-0454, Courriel : [email protected]