SAINT-EUSTACHE, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, annonce que la Toronto Transit Commission (TTC) lui a octroyé un contrat pour une commande de base de 124 LFSe+, avec une commande additionnelle potentielle de 12 autobus et 405 unités en option. Le LFSe+ est le modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie de 12,2 mètres (40 pieds) de Nova Bus. Les autobus de la commande de base seront livrés sur une période de deux ans à partir de 2024. Il s'agira de la première commande de LFSe+ de Nova Bus par la TTC. De plus, le contrat inclus un processus d'adoption permettant à d'autres agences de transport en Ontario de conclure leurs propres ententes avec Nova Bus pour l'achat de jusqu'à 550 autobus sur une période de quatre ans.

Au cours des dix dernières années, Nova Bus a livré plus de 1 300 autobus à la TTC, y compris des autobus hybrides. Avec cette nouvelle commande, le LFSe+ soutiendra les efforts de la TTC en matière d'électrification de leur flotte d'autobus. Ces efforts font partie des engagements de la TTC, qui vise à ce que 50 % de sa flotte soit zéro-émission d'ici 2030 et 100 % zéro-émission d'ici 2040 ou avant.

La TTC exploite plus de 156 lignes d'autobus avec une flotte de plus de 2 000 autobus desservant annuellement plus de 111 millions de passagers (données de 2021), ce qui en fait l'une des plus importantes agences de transport en commun en Amérique du Nord. Avec cette commande d'autobus électriques, la TTC continuera d'être un chef de file nord-américain dans l'adoption de technologies zéro-émission pour ses autobus.

Cette commande est rendue possible grâce à un investissement conjoint de 700 millions de dollars du Fonds pour le transport en commun à zéro émission du gouvernement du Canada et de la Ville de Toronto pour l'électrification du parc d'autobus de la TTC. Le financement couvrira l'achat d'autobus électriques et de chargeurs, et soutiendra les mises à niveau liées aux sites et aux infrastructures.

Grâce à sa grande autonomie, à ses faibles coûts d'entretien, ainsi qu'à l'élimination de toute émission de polluants et de gaz à effet de serre (GES), le LFSe+ est un véhicule de premier choix pour la transition vers le transport en commun durable. Le LFSe+ représente une solution de mobilité intelligente combinant la plateforme LFS de Nova Bus, une structure durable, éprouvée et favorisant l'accès aux personnes à mobilité réduite, et les dernières avancées technologiques en matière d'électromobilité et de sécurité.

« Nous sommes ravis de consolider notre relation avec la TTC dans le contexte de ce contrat pour des autobus électriques LFSe+ », a déclaré Ralph Acs, président de Nova Bus. « La TTC est depuis longtemps à l'avant-garde en ce qui concerne l'adoption de solutions de transport en commun électriques et cette annonce est alignée sur les objectifs à long terme de l'agence. Nous ne pourrions être plus heureux d'accompagner la TTC dans sa transition vers des flottes zéro-émission et de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Ville de Toronto, qui vise à réduire de 80 % ses GES provenant du secteur des transports d'ici 2050. »

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

