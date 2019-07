Nova Bus est fier d'annoncer une nouvelle commande de deux autobus électriques par la ville de Brampton dans le cadre du projet CRITUC

L'annonce, qui complète la première phase de cet ambitieux plan de déploiement d'autobus électriques dans plusieurs villes canadiennes, dont Brampton, Vancouver et la région de York en Ontario, a été faite aujourd'hui en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et des changements climatiques, de monsieur Patrick Brown, maire de Brampton, plusieurs députés et monsieur Michael Coote, gérant régional des ventes chez Nova Bus.

Nova Bus travaille avec CRITUC depuis 2016 sur le projet pancanadien de démonstration et d'intégration d'autobus électriques. L'objectif de ce projet est d'aider les municipalités à tirer le meilleur parti des investissements majeurs requis pour le transport en commun électrique, notamment en rendant compatibles entre eux les autobus électriques et les bornes de recharge des fabricants. La normalisation des infrastructures et des équipements offre une plus grande flexibilité aux entreprises de transport, et ce, au grand bénéfice de notre planète.

« Ce partenariat confirme le rôle de premier plan de Nova Bus sur le marché canadien de l'électromobilité. Nous sommes très fiers de participer à ce programme, le premier du genre au monde, qui contribuera à faire du Canada et de ses réseaux métropolitains de transport en commun des leaders mondiaux en matière de transport urbain durable. Nous sommes heureux que notre expertise soit reconnue et, surtout, que nous puissions contribuer aux multiples efforts mis en place dans le but de réduire les gaz à effet de serre, tout en offrant aux passagers des autobus de qualité, fiables, sécuritaires et écologiques », a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général, Nova Bus.

« Le projet pancanadien d'interchangeabilité est un modèle de partenariat unique auquel participent plusieurs ordres de gouvernement, des fabricants d'autobus, des intégrateurs de systèmes et des partenaires financiers qui collaborent d'une manière sans précédent à une technologie révolutionnaire pour améliorer l'environnement. Nous sommes fiers d'être le principal organisme de transport en commun dans la planification et la réalisation de ce projet en partenariat avec le Consortium canadien pour la recherche et l'innovation en transport urbain (CUTRIC). Ce projet positionne la ville de Brampton pour obtenir le plus grand déploiement mondial d'autobus électriques à batterie normalisés et entièrement interopérables et de systèmes à haute puissance sur la route », a déclaré Alex Milojevic, directeur général, Brampton Transit.

Mentionnons également que les autobus Nova Bus LFSe offrent des coûts d'entretien et des émissions de gaz à effet de serre réduits grâce à leur système de moteur électrique alimenté par un système de batterie intégré. De plus, tous les systèmes intégrés tels que les portes, la climatisation ainsi que la direction assistée sont électriques.

À propos du modèle LFSe de Nova Bus

Conçu sur la plate-forme LFS éprouvée, le Nova Bus LFSe est doté d'un système de propulsion qui n'émet aucune émission de GES et offre une meilleure expérience usager par sa conduite plus silencieuse et plus douce. La recharge super rapide et entièrement automatique des batteries permet de conserver un niveau d'efficacité élevé. Le Nova Bus LFSe s'est illustré en toutes circonstances lors d'épreuves représentant l'ensemble des conditions météorologiques envisageables en Amérique du Nord.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

Renseignements: Emmanuelle Toussaint au 581-994-1951 ou par courriel à emmanuelle.toussaint@volvo.com

