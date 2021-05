NouvLR se mérite le prix Reconnaissance-mixité de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 77e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souligne pour une troisième année consécutive l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction. Le prix Reconnaissance-mixité a été remis à NouvLR. Le prix est commandité par AON. L'ACRGTQ souligne les efforts des entrepreneurs faisant la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction en faisant de ses chantiers des milieux de travail mixtes.

NouvLR a été une organisation qui s'est démarquée en 2020 en embauchant un très grand nombre de femmes détenant un certificat de compétence de l'industrie de la construction.

NouvLR mise sur le respect et un haut niveau de confiance entre tous les intervenants présents afin de mener à bien son chantier. Cette société mise sur la mixité et la diversité au sein de son groupe de travailleurs et de travailleuses. Ainsi, NouvLR favorise le travail d'équipe et l'esprit de collaboration si essentiels à la réalisation de grand projet.

NouvLR est la société responsable de l'ingénierie et de la construction du système de transport léger sur rail du Réseau express métropolitain (REM). Il représente le plus grand projet de transport collectif dans les 50 dernières années au Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

