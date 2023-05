MESSINES, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Sophie Chatel, députée fédérale de Pontiac, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé que le gouvernement du Canada versera un peu plus de 411 000 $ pour les rénovations de la Place St-Raphaël. Cet investissement se fait par blais du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier important de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada.

Située au 115, rue Principale, la Place St-Raphaël est un immeuble de huit logements. Cet immeuble offre des options de logement aux Autochtones vivant hors réserves. La Communauté Autochtone de Maniwaki en est la propriétaire et l'exploitante. La contribution du gouvernement du Canada aidera la Communauté Autochtone de Maniwaki à remplacer les portes et les fenêtres, la toiture, la plomberie et les services publics, entre autres.

Les rénovations apportées à la Place St-Raphaël ont commencé en décembre 2022 et devraient être achevées d'ici juin 2023.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, les Autochtones de Messines vivant hors réserves auront accès à de meilleures options de logement. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones pour que les communautés autochtones aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement partout au pays continuent de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Investir dans le logement abordable ne consiste pas simplement à dépenser de l'argent pour du béton. Il s'agit d'investir dans le bien-être des gens de nos collectivités. Il s'agit également de permettre à encore plus de personnes, comme les Autochtones vivant hors des réserves, d'avoir des options de logement adéquates. Votre gouvernement continue d'agir pour tout le monde au Québec grâce à des investissements qui feront une réelle différence dans le quotidien de ces gens. » - Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Un gros merci à la SCHL de la part de notre clientèle autochtone hors réserve qui bénéficieront du privilège de rénovations pour leurs logements de Messines qui en avait bien besoin. » - Serge Paul, Chef

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026. Cette mesure permettra d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les personnes qui en ont le plus besoin au Canada .

. Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

