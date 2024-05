OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Compte tenu de la pénurie importante de logements au Canada, il est essentiel de rétablir l'abordabilité en augmentant de façon spectaculaire le rythme de la construction et des mises en chantier d'habitations au pays. En 2023, les mises en chantier d'habitations ont légèrement diminué par rapport aux sommets records précédents, pour s'établir à 240 267. Au cours de la même année, environ 650 000 travailleurs construisaient des habitations au Canada, du jamais vu.

Dans l'article Quelle est la capacité potentielle du Canada en matière de construction résidentielle?, Mathieu Laberge, premier vice-président, Économie et perspectives de l'habitation, de la SCHL, soutient qu'avec les ressources actuelles consacrées à la construction résidentielle, le Canada devrait pouvoir construire de 130 000 à 225 000 logements de plus chaque année. L'atteinte de ce potentiel, selon M. Laberge, exigera que tous les secteurs continuent d'apporter des changements structurels importants à court et à long terme.

Lisez l'article complet de L'Observateur du logement de la SCHL : Quelle est la capacité potentielle du Canada en matière de construction résidentielle?

