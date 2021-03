Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Mme Suzie Miron, conseillère municipale et présidente du conseil de la Ville de Montréal, et Mme Cathy Wong, membre du comité exécutif responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal de nommer M. Faiz Abhuani, Mme Anne Sophie Lin Arghirescu, Mme Jessica Lubino et M. Carlos Suarez à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un mandat de trois ans.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons au Conseil interculturel de Montréal quatre nouveaux membres issu.es de la campagne de recrutement 2020-2021. Leur expérience et leur expertise seront de grands atouts pour le CIM, qui contribue à faire de Montréal une ville toujours plus inclusive et représentative de sa population. Je tiens également à remercier et souligner l'engagement exceptionnel des membres sortant.es du CIM, Marie-Christine Jeanty, Angela Sierra, Fanny Guérin et Stendolph Ismael », a déclaré Mme Suzie Miron.

« Je souhaite la bienvenue aux quatre nouveaux membres du Conseil interculturel de Montréal. Leurs riches parcours, leurs compétences et leurs connaissances en matière de relations interculturelles contribueront aux travaux du CIM, qui informe et conseille l'administration municipale sur les enjeux liés à la diversité et à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques et ce, afin que les personnes issues des diversités ethnoculturelles soient mieux représentées à la Ville, soient incluses à tous les niveaux de la fonction publique, qu'elles se sentent en sécurité dans l'espace public et qu'elles puissent vivre dignement et s'épanouir pleinement », a ajouté Mme Cathy Wong.

Faiz Abhuani

Faiz Abhuani est fortement engagé au sein de sa communauté. En plus de son travail comme courtier immobilier, il est cofondateur de l'organisme communautaire Brique par brique, qui vise à favoriser le développement de logements sociaux et à offrir des services aux résidents et résidentes de Parc-Extension. De par son implication citoyenne, il cherche à alimenter l'énergie créatrice dans les diverses communautés qui l'inspirent. Détenant des formations en développement économique de l'Université McGill et en immobilier de l'Université Concordia, ainsi que 15 ans d'expérience dans le secteur communautaire, Faiz Abhuani prend en compte, dans ses actions et ses engagements pour favoriser l'accès au logement, les défis et les occasions liés à la démarchandisation de l'immobilier et à la réorientation de ce secteur en fonction des besoin des résident-es et de leurs communautés.

Anne Sophie Lin Arghirescu

Née à Montréal et possédant un double héritage européen et asiatique, Anne Sophie Lin Arghirescu est une étudiante de première année en sciences sociales, au Cégep Marianopolis. Membre du Congrès étudiant de l'Union étudiante de Marianopolis, elle est soucieuse du bien-être de sa communauté. C'est ainsi qu'elle a organisé en 2020 les premiers Cercles de Réconciliation intercollégiaux, rassemblant des élèves autochtones et non-autochtones autour de discussions soumises à la médiation. Passionnée d'art sous toutes ses formes, elle est la fondatrice du club Artistes pour la Société à Marianopolis, dont la mission est de soutenir et de promouvoir les articles locaux issus de la diversité, au travers d'ateliers, de campagnes médiatiques et d'une exposition annuelle. Ayant publié de nombreuses nouvelles littéraires engagées en France et en Suisse, elle dirige à présent sa propre revue multidisciplinaire au cégep, qui a traité, ces derniers mois, des thèmes de « Justice » et d'« Identité ». En participant à des débats et à des simulations ONU, elle a développé au fil des années son éloquence et son sens de l'argumentaire, qu'elle a par la suite réinvestis au sein du Comité environnemental et du Comité de défense des étudiants à Marianopolis.

Jessica Lubino

Originaire de la Guadeloupe, Jessica Lubino réside à Montréal depuis 2016. Animée par les valeurs que sont l'équité et l'inclusion, elle est engagée au sein de divers organismes à Montréal qui assurent la promotion des droits humains, du féminisme, des arts et cultures non occidentales ou encore de la citoyenneté culturelle. Elle coordonne présentement un programme de mentorat interculturel destiné aux artistes professionnels canadiens racisé-es et aux artistes issu-es de l'immigration, afin de faciliter leur entrée dans le secteur artistique et culturel montréalais. Titulaire d'un baccalauréat en droit et histoire et d'une maîtrise en science politique, elle complète actuellement une maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux portent sur le mentorat interculturel et intergénérationnel comme facteur de transmission réciproque de savoirs et facilitateur de l'intégration sociale des personnes immigrantes. En tant que présidente du Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke, son mandat consiste à mettre en place des initiatives visant à sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux interculturels et liés au racisme systémique.

Carlos Suarez

Né à Buenos Aires de parents ouvriers et ayant grandi à Boulogne-sur-Mer, Carlos Suarez est arrivé à Montréal en 1989 comme réfugié politique. Ses premières implications remontent à son élection comme secrétaire général régional de l'Union des étudiants secondaires en France qui l'a mené à poursuivre son engagement et sa participation sociocommunautaire dans plusieurs quartiers défavorisés et différentes régions et provinces en France, mais aussi à Montréal. Depuis son installation à Montréal, Carlos Suarez a développé une très bonne connaissance des rouages et des communications avec les clientèles multiculturelles et les différents acteurs du secteur communautaire. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des OSBL, en tant que coordonnateur et directeur général. Sa formation en développement communautaire et en sciences sociales, de même que sa fine connaissance à la fois du milieu sociocommunautaire et des gouvernements scolaire, municipal, provincial et fédéral, pourront être mises à contribution.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de 15 membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

