NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL DES MONTRÉALAISES

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) accueillent chaleureusement une nouvelle membre : Sarah-Maude Cossette. Elles annoncent aussi la nomination de Meryem Benslimane à titre de vice-présidente.

« Au nom de toutes les membres, je souhaite la bienvenue à Sarah-Maude Cossette au sein du Conseil des Montréalaises. Nous sommes ravies d'accueillir une femme aussi engagée et experte des enjeux urbains au sein de notre instance féministe. Je félicite aussi Meryem Benslimane pour sa nomination au comité exécutif », déclare Nelly Dennene, présidente du CM.

Sarah-Maude Cossette

Géographe de formation, Sarah-Maude Cossette est chercheuse à Respire, un organisme à but non lucratif montréalais spécialisé en recherche qualitative sur des enjeux urbains. Elle s'intéresse particulièrement à l'expérience des groupes marginalisés dans la ville, notamment les femmes, les filles, les jeunes, les communautés LGBTQ+ et les animaux urbains. Elle a contribué à l'ouvrage « Chiller à Montréal : jeunes et espaces publics en quatre récits » (Presses de l'Université de Montréal, 2024) et a travaillé au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence dans le cadre d'un mandat de recherche sur la misogynie en ligne et la manosphère en contexte québécois.

Meryem Benslimane

Détentrice d'une maîtrise en études internationales, Meryem Benslimane est conseillère en équité, diversité et inclusion au Commissaire à la déontologie policière du Québec. Conférencière aguerrie, elle cumule de nombreuses années d'expérience auprès de personnes réfugiées, racisées, vulnérables et 2ELGBTQIA+, notamment à l'Université McGill, à Randstad Canada, au sein d'AGIR, à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et à ONU Femmes.

« Je souhaite la bienvenue à Sarah-Maude Cossette au sein du Conseil des Montréalaises et félicite Meryem Benslimane, la nouvelle vice-présidente. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Christine Black, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Christina Nancy Eyangos, ancienne membre, pour son engagement et sa participation aux activités du Conseil.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Source : Kenza Bennis, coordonnatrice, Conseil des Montréalaises, 514 451-6038, [email protected]