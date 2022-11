ST. JOHN'S, NL, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du travail, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et Danny Breen, maire de St. John's, ont annoncé un financement conjoint de 37,4 millions de dollars pour une nouvelle installation d'athlétisme et une installation intérieure polyvalente en vue d'accueillir les Jeux d'été du Canada de 2025.

Ce financement permettra à la Ville de St. John's d'offrir des installations de haute qualité aux athlètes et aux visiteurs dans le cadre des épreuves d'athlétisme des Jeux du Canada de 2025.

Le projet comprend l'installation d'une piste de 400 mètres, une aire de lancer extérieure pour les épreuves d'athlétisme, ainsi qu'une installation intérieure comprenant des toilettes et des vestiaires, des bureaux administratifs, un espace polyvalent, un espace de rangement et une aire d'entraînement.

Le nouveau site soutiendra également le développement d'un centre d'excellence pour l'encadrement, l'entraînement, l'arbitrage et la formation pour le sport de niveau amateur à Terre-Neuve-et-Labrador, créant ainsi un héritage pour les Jeux.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que la ville de St. John's, investissent chacun plus de 11,5 millions de dollars dans ce projet.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

"Lorsque le pays viendra à St. John's en 2025, nous serons prêts. Nos athlètes s'entraîneront ici, ils participeront à des compétitions ici, et ils rappelleront au monde que les Terre-Neuviens et les Labradoriens ne doivent jamais être sous-estimés."

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement durable, notre gouvernement restera engagé à soutenir les athlètes locaux et à fournir aux résidents des installations intérieures et extérieures modernes et bien équipées pour leur permettre de demeurer actifs et en bonne santé longtemps après les Jeux d'été du Canada de 2025. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« Alors que la ville de St. John's se prépare à accueillir des milliers d'athlètes et de visiteurs de partout au Canada, une nouvelle installation d'athlétisme sera un élément central des Jeux d'été du Canada de 2025. À plus long terme, il apportera des avantages sociaux et économiques importants en aidant à créer des communautés plus saines et plus actives et en améliorant la capacité de la province à accueillir des compétitions sportives régionales et nationales. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Avec les plans en cours pour les Jeux d'été du Canada de 2025 à St. John's, cette nouvelle installation d'athlétisme nous aidera à faire en sorte que les athlètes, les entraîneurs et les bénévoles aient accès à une installation moderne pour s'entraîner et participer aux compétitions. Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront également de ce projet, puisque nous aurons un élément d'infrastructure patrimoniale qui apportera des emplois et du tourisme sportif à la province, ainsi qu'une installation permettant aux personnes de tous les âges de pratiquer une vie active et saine et de bien-être. »

L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs



« L'investissement dans cette nouvelle installation d'athlétisme continuera de créer des possibilités pour les athlètes locaux et contribuera à attirer d'autres athlètes dans notre province. Le partenariat avec le gouvernement fédéral et la Ville de St. John's pour le partage des coûts dans le cadre de projets comme celui-ci permet de réaliser d'importants projets d'infrastructure, et nous espérons pouvoir collaborer davantage à l'avenir. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Au nom du conseil municipal, nous sommes ravis d'accueillir les Jeux d'été du Canada de 2025. Je remercie nos partenaires des gouvernements provincial et fédéral d'avoir partagé les coûts d'un nouveau complexe d'athlétisme extérieur et d'un complexe intérieur dans la ville de St. John's. Cet investissement aura des avantages économiques à court terme pendant la phase de conception et de construction, et procurera de nombreux avantages à long terme pour notre collectivité en favorisant la santé et le bien-être de nos résidents et du milieu des sports pour de nombreuses années après les Jeux. »

Danny Breen, maire de St. John's

Faits en bref

Le financement fédéral provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada permet d'investir plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, le programme a permis d'approuver des fonds de plus de 23 milliards de dollars pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays.

permet d'investir plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, le programme a permis d'approuver des fonds de plus de 23 milliards de dollars pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays. À Terre-Neuve-et- Labrador , le gouvernement du Canada a investi plus de 856 millions de dollars dans plus de 1000 projets d'infrastructure depuis 2016.

, le gouvernement du a investi plus de 856 millions de dollars dans plus de 1000 projets d'infrastructure depuis 2016. À ce jour, le programme a permis d'approuver un financement fédéral de plus de 1,2 milliard de dollars pour des projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans l'ensemble du pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

