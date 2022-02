Nouvelles escapades routières : les destinations du Québec les plus populaires sur Vrbo à découvrir en voiture en 2022

MONTRÉAL, 15 février 2022 /CNW/ - Vrbo® a publié sa liste des destinations populaires à visiter en voiture au Québec en 2022 selon la demande pour des propriétés de vacances. Vrbo, un site et une application de location de propriétés de vacances, fait partie des marques d'Expedia Group et permet aux familles et aux voyageurs de réserver des cottages, des condos, des propriétés au bord de l'eau et tous les autres types d'hébergements imaginables. Après une augmentation des perturbations et des annulations de vols et des changements apportés aux restrictions relatives aux voyages internationaux, les familles privilégient à nouveau les escapades routières vers des destinations nationales situées à quelques heures en voiture de leur domicile. Au cours des deux dernières années, la demande pour les propriétés de vacances a grimpé de près de 30 % sur le marché québécois, ce qui indique un intérêt marqué pour ce genre d'expériences de voyage[1].

Voici certaines des destinations québécoises les plus populaires sur Vrbo pour les escapades routières[2] :

Magog , Québec

Séjournez dans ce chalet lumineux de style scandinave offrant un concept ouvert. Ce chalet peut accueillir huit personnes et plaira aux familles qui souhaitent ralentir le rythme et renouer avec la nature.

Mont-Tremblant , Québec

Visitez le mont Tremblant et séjournez à quelques pas du village piétonnier dans cette confortable maison avec accès direct aux pistes située près des pistes. Cet hébergement ravira également les gens qui souhaitent faire du vélo pendant les mois plus chauds.

Québec, Québec

Séjournez dans ce condo de trois chambres moderne et spacieux qui est situé au cœur du Vieux-Québec.

Bromont , Québec

Si vous visitez les Cantons-de-l'Est, songez à séjourner dans cette maison de campagne contemporaine située sur un terrain de cinq hectares à Bromont .

Gatineau , Québec

Cette retraite idéale à Chelsea se situe au bord du lac Meech, dans la région de Gatineau . C'est un endroit parfait pour relaxer et contempler le lac.

« Nous avons commencé à remarquer que les familles se tournaient vers les escapades routières dès le début de la pandémie, alors qu'il était difficile de prévoir des voyages en avion. Comme la COVID-19 continue à nous tenir dans l'incertitude, de nombreuses familles choisissent de voyager en voiture et de visiter des destinations vacances à proximité de leur domicile », explique Mary Zajac, porte-parole de Vrbo. « Dans de nombreuses régions du pays et partout au Québec, les voyageurs peuvent trouver sur Vrbo une destination de vacances populaire située à moins de 350 kilomètres de chez eux, soit l'équivalent d'un trajet de trois à quatre heures en voiture. »

À l'échelle du Canada, l'intérêt pour les escapades routières vers des destinations à proximité de la maison est encore présent selon ce que révèle le rapport sur les tendances de 2022 quant aux principales destinations émergentes sur Vrbo. La demande pour des propriétés de vacances dans des destinations émergentes, dont Harvie Heights en Alberta, la vallée de l'Annapolis en Nouvelle-Écosse, Lennox et Addington County en Ontario, le comté Northumberland au Nouveau-Brunswick, et le district régional de Powell River en Colombie-Britannique, a connu la plus grande croissance, soit au moins 70 % en variation annuelle. Ces destinations sont situées tout près de la nature, mais restent accessibles en voiture depuis des zones urbaines partout au pays[3].

Au cours de la pandémie, le télétravail et l'école virtuelle ont permis aux familles de s'offrir des escapades routières à proximité de leur domicile, alliant travail et vacances en famille dans un nouvel environnement. En 2021, la demande pour les séjours de trois à quatre semaines a augmenté de 40 % en variation annuelle sur Vrbo. Les recherches sans date précise ont aussi grimpé de plus de 40 % en variation annuelle, ce qui indique que les gens ne se limitent plus aux congés scolaires ou d'entreprise pour voyager et qu'ils restent ouverts à l'idée de partir lorsqu'ils ont envie de dépaysement. Cette tendance devrait se poursuivre en 2022[4].

Garder la planification et la flexibilité au cœur des préoccupations

Sur Vrbo, les voyageurs devraient lire attentivement et comprendre la politique d'annulation de la propriété avant d'effectuer une réservation. Les hôtes Vrbo établissent leurs propres politiques d'annulation avec l'option la plus flexible qui permet aux voyageurs d'annuler leur réservation jusqu'à 14 jours avant leur arrivée pour obtenir un remboursement complet. Les restrictions de voyage et la fermeture d'attraits locaux ne priment pas sur la politique d'annulation de la propriété.

Les familles devraient consulter les conseils aux voyageurs et les restrictions de voyage en place à leur destination de vacances et toujours suivre les directives en matière de santé et de sécurité établies par les autorités sanitaires et locales. Consultez cet article d'aide pour vous renseigner davantage.

À propos de Vrbo

En 1995, Vrbo a proposé aux gens une nouvelle façon de voyager ensemble, en mettant des propriétaires résidentiels en contact avec des familles et des groupes d'amis qui cherchent un hébergement. Nous étions motivés par un objectif : fournir aux gens l'espace dont ils ont besoin pour oublier les distractions de la vie quotidienne et simplement être ensemble.

Depuis, nous avons évolué pour devenir une communauté mondiale de propriétaires et de voyageurs avec des hébergements uniques aux quatre coins de la planète. Grâce à Vrbo, il est facile et amusant de réserver des chalets rustiques, des condos, des maisons sur la plage et une grande variété d'hébergements de toute sorte.

Vrbo fait partie d'Expedia Group et permet aux propriétaires et aux gestionnaires de propriétés de profiter d'une grande visibilité grâce à plus de 750 millions de visites sur les sites d'Expedia Group chaque mois. Pour en savoir davantage, veuillez visiter https://www.vrbo.com/fr-ca?preferlocale=true

© Vrbo 2022, une société d'Expedia Group. Tous droits réservés. Vrbo, HomeAway, le logo de Vrbo et le logo HomeAway sont des marques de commerce de HomeAway.

